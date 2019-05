14:29 Uhr

Stadtmauerfest in Nördlingen: Söder plant Besuch

Ministerpräsident wird Schirmherr des Festes in Nördlingen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird Schirmherr des Historischen Stadtmauerfestes in Nördlingen, wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gab. Das Stadtmauerfest findet vom 6. bis 8. September statt. Auf Anfrage von Oberbürgermeister Faul habe der Ministerpräsident mitgeteilt, dass er gern die Schirmherrschaft übernehme und auch plane, am Sonntag, 8. September, zum historischen Festumzug nach Nördlingen zu kommen. Oberbürgermeister Faul: „Die Übernahme der Schirmherrschaft durch den Ministerpräsidenten und sein angekündigter Besuch zeigt den weit über Nördlingen hinausreichenden Stellenwert des Historischen Stadtmauerfestes.“ (pm)

Themen Folgen