Stadtradeln: Wer macht mit?

Stadt beteiligt sich wieder an der Aktion

Die Stadt Nördlingen beteiligt sich wieder an der Klima-Bündnis-Kampagne Stadtradeln. Zwischen dem 4. und 24. Juli sind alle Nördlingerinnen und Nördlinger laut einer Pressemitteilung dazu aufgerufen, in die Pedale zu treten. Auch lokale Politikerinnen und Politiker wollen Rad-Kilometer für den Klimaschutz sammeln.

Oberbürgermeister David Wittner sagt: „Unsere Teilnahme im vergangenen Jahr war überaus erfolgreich.“ 40 Teams mit 950 aktiven Radelnden hatten sich an der 21 Tage dauernden Aktion beteiligt, insgesamt konnten 147.196 Kilometer gemeinsam „erradelt“ werden. Dass sich die Stadt Nördlingen auch in diesem Jahr beteiligen wird, wurde bei der vergangenen Stadtratssitzung vorgestellt. Alle, die in Nördlingen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen sind eingeladen, mitzumachen und ihre im Zeitraum gefahrenen Fahrradkilometer zu melden. Im Vordergrund des Wettbewerbs steht der Spaß am Fahrradfahren. Zu gewinnen gibt es tolle Preise.

Durch die Kampagne sollen möglichst viele Menschen für den Umstieg auf das Fahrrad im Alltag gewonnen werden und dadurch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. „Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr“, sagt Wittner. „Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.“

Während des Kampagnenzeitraums bietet Nördlingen zudem allen Bürgerinnen und Bürgern über die Meldeplattform RADar! die Möglichkeit, via Internet oder über die Stadtradeln-App die Kommunalverwaltung auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen. „Jeder Kilometer zählt“, sagt Wittner und hofft auf rege Teilnahme. Die Anmeldung ist unter www.stadtradeln.de/noerdlingen möglich. (pm)

bei Rudi Scherer, Tel. 09081/84186, scherer@noerdlingen.de oder Theresa Traber, Tel. 09081/ 84184, traber@noerdlingen.de.