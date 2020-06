vor 33 Min.

„Stadtradeln“ in Nördlingen

Bundesweite Aktion beginnt im Juli

Bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie hat der Nördlinger Stadtrat von der Initiative der Stadtverwaltung Kenntnis genommen, sich an der bundesweiten Kampagne „Stadtradeln“ zu beteiligen. Bei dieser Aktion hatten sich laut einer Pressemitteilung der Stadt Nördlingen in den letzten Jahren über 1000 Kommunen in Deutschland beteiligt. Dabei ist eine Bedingung, dass sich ein Landkreis, eine Stadt oder Gemeinde mit einem von den vor Ort Verantwortlichen festgelegten dreiwöchigen Aktionszeitrahmen anmeldet.

Nach Vorinformation verschiedener Firmen, Schulen und Institutionen und den durchweg positiven Rückmeldungen hat Oberbürgermeister Wittner entschieden, dass sich Nördlingen in diesem Jahr erstmals an der bundesweiten Kampagne beteiligen möchte. „Angesichts der Einschränkungen sind gemeinsame Radausflüge derzeit nicht machbar und zu organisieren. Es kommt aber auf die Leistung eines jeden Einzelnen an. Jeder Kilometer zählt, auch von vielen einzelnen Radlern“, sagte Oberbürgermeister Wittner. „Radfahren ist klimafreundlich, Radfahren ist gesund, Radfahren ist die beste Möglichkeit, die Stadt und die nähere Umgebung bestens zu erkunden“, betonte er.

Der Zeitrahmen, in dem sich die Stadt Nördlingen beteiligen wird, ist vom 4. Juli bis 24. Juli 2020. Es werden lokale Koordinatoren für die Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs bestimmt. Für die Stadt Nördlingen übernimmt dies das Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit/Kultur, Rudi Scherer. Alle Teilnehmer können sich unter www.stadtradeln.de/noerdlingen registrieren oder einem bereits vorhandenen Team beitreten. Derjenige, der sich dort als „Team“ meldet, ist der Teamverantwortliche. Es geht also laut der Mitteilung darum, dass sich eventuell aus Vereinen, Firmen, Schulen oder sonstigen Institutionen ein interessierter Radfahrer anmeldet und Kapitän des Teams wird. Wer sich nicht einem Team anschließen möchte, kann seine geradelten Kilometer quasi als Teamleistung immer der Stadt zuordnen. Alle gefahrenen Kilometer zählen vom Samstag, 4. Juli, bis Freitag, 24. Juli. Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der Straßenverkehrsordnung als Fahrräder gelten (dazu gehören auch Pedelecs bis zu 250 Watt). Wer am Ende der Kilometer-Nachtragefrist noch keine aktiven Mitglieder gefunden hat, kann seine Kilometer-Einträge automatisch in das offene Team der Kommune melden.

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins Kilometer-Buch eingetragen werden oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang können der lokalen Stadtradeln-Koordination wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden. Der Erfassungsbogen ist bei der Stadt Nördlingen erhältlich. Wettkämpfe und Trainings auf stationären Fahrrädern sind beim Stadtradeln ausgeschlossen. Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant. Es können auch Kilometer für mehrere Radelnde im selben Account eingetragen werden (zum Beispiel für Familien, Schulklassen, etc.). Wichtig: Die genaue Anzahl an Personen, für die Kilometer eingetragen werden, muss angegeben werden.

Oberbürgermeister Wittner ruft die Nördlinger Interessierten dazu auf, sich an der bundesweiten Kampagne „Stadtradeln“ aktiv und engagiert zu beteiligen. Er hoffe, dass Nördlingen bei der ersten Teilnahme an diesem bundesweiten Wettbewerb hervorragend abschneiden wird, heißt es in der Mitteilung. (pm)

