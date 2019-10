00:31 Uhr

Stadträte diskutieren über Verkehrsplan

Im Nördlinger Bauausschuss geht es um eine Mobilitätsstrategie für die Stadt. Welche Maßnahmen dazu gehören könnten und was die nächsten Schritte sein werden

Von Ronald Hummel

Der Nördlinger Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Bauausschusssitzung mit dem Thema Mobilität in der Stadt beschäftigt. Im Juli hatte die Fraktion der Grünen im Stadtrat den Antrag zu einem umfassenden Verkehrsplan mit Mobilitätsstrategie für Nördlingen gestellt. Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel gab als Grundlage der Beschlussdebatte im Bau-, Verwaltungs- und Umweltausschuss einen Überblick der zahlreichen bereits laufenden oder angedachten Maßnahmen, die darin integriert werden können.

Ganz vorne stehe dabei das Radwegekonzept mit rund 350 Einzelmaßnahmen. Zu weiteren Einzelmaßnahmen gehöre das „Mitfahrbänkle“, wo man beispielsweise vor dem Baldinger Tor auf private Fahrgelegenheiten warten könne. Eine der Maßnahmen war Anfang der Woche bereits im Haupt- und Finanzausschuss auf den Weg gebracht worden: Das Gremium hatte einstimmig den Antrag von Grünen, Frauenliste und PWG angenommen, ein Förderprogramm zur Bezuschussung von Lastenrädern, auch „Lastenpedelecs“ genannt, aufzulegen.

Als Kostenorientierung führte der Stadtbaumeister die Stadt Kempten an: Sie hatte für ein Gutachten zu einem Verkehrskonzept 90000 Euro bezahlt, plus 30000 Euro Kosten für vorbereitende Maßnahmen. Sigel stellte in den Raum, dass die Einstellung eines Klimamanagers zu überlegen wäre – unter anderem als Grundvoraussetzung für Förderungen und zur Koordination der verschiedenen Maßnahmen. Wolfgang Goschenhofer (Grüne) betonte diese Zusammenführung, wobei neue Themen wie Carsharing dann zugefügt werden sollen: „Wir müssen beim Thema Mobilität größer denken und brauchen eine Klammer, um alles zusammenzufügen.“ Maximiliane Böckh ( CSU) schlug vor, alle bestehenden Pläne wie Radwegekonzept oder Rufbusse erst einmal abzuarbeiten und erst auf diesen Ergebnissen ein Gesamtkonzept aufzubauen. Dem schloss sich Thomas Mittring (Stadtteilliste) an, ebenso wie Johannes Ziegelmeir (PWG). Rita Ortler (SPD) lenkte den Fokus von den Maßnahmen auf den Weg, der es sein soll, ob nun Vorschläge von externen Experten als Basis, ein Workshop als Initialzündung oder anderes. Die Diskussion solle dann das neue Stadtratsgremium führen. Dem schloss sich Bürgermeister Markus Landenberger-Schneider ( CSU) an, der die Sitzung leitete.

Schließlich kristallisierte sich eine Frage heraus: Könnte die Stadtverwaltung aus eigener Kraft Umsetzung und Koordination der verschiedenen Maßnahmen stemmen? „Im laufenden Betrieb kann das nicht geschultert werden“, schätzte der Stadtbaumeister die Lage ein. Dann solle man das Maßnahmenpaket zusammen mit dem nötigen Personal in die Haushaltsberatungen einbringen, schlug Johannes Ziegelmeir vor. Dem stimmten die Räte unisono zu und legten fest, eine externe Firma mit einem Konzept zu beauftragen. Die Verwaltung solle parallel dazu Angebote einholen und Zahlen für die Haushaltsberatungen vorlegen.

Dabei wolle man langfristig vorgehen, 2020 werden wohl noch keine Bauarbeiten bei der Umsetzung anfallen. Der Antrag wurde in der Sitzung zurückgestellt, stattdessen aber gleich einen konkreten Schritt weiter in die anstehenden Haushaltsverhandlungen verlagert.

Themen folgen