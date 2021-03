vor 31 Min.

Stadtschreiberin ist auf der Suche nach Orten und Geschichten in Nördlingen

Die Schriftstellerin und Bloggerin Stephanie „Stepha“ Quitterer wird von Mai bis Mitte Juli in Nördlingen als Stadtschreiberin arbeiten. Sie soll die Zeit in der Stadt für die Nachwelt festhalten, aber auch andere Projekte leiten. Besonders auf die Arbeit mit jungen Menschen freut sie sich.

Von Lisa Gilz

Es klingelt. Eine Frau steht vor der Tür. Mit einem Kuchen in der Hand fragt sie, ob sie auf ein Gespräch reinkommen dürfte. Um ihre Nachbarschaft besser kennenzulernen, buk Stephanie „Stepha“ Quitterer in ihrer Elternzeit 200 Kuchen und versuchte ihr Glück jeden Tag aufs Neue. Manchmal musste die Schriftstellerin zwei Stunden laufen, bis sie jemanden fand, der Lust auf Kuchen und ein Gespräch hatte.

Am Ende hatte es doch 200 Mal geklappt und Quitterer fasste im Buch „Hausbesuche - Wie ich mit 200 Kuchen meine Nachbarschaft eroberte“ diese Tage zusammen. Die kreative Idee und ihre außergewöhnliche Taktik, auf Menschen zuzugehen, waren auch das, was die Nördlinger Jury überzeugt hatte, die Berlinerin als Stadtschreiberin für Nördlingen einzustellen. Sie soll in den kommenden Monaten mit Nördlingern ins Gespräch kommen und Projekte leiten.

Stadtschreiberin fängt im April mit ihrer Arbeit für Nördlingen an

Im Sitzungssaal des Rathauses waren am Mittwoch zur Vorstellung der Stadtschreiberin nicht nur Oberbürgermeister David Wittner, sondern auch Kathrin Häffner von der Stadtbibliothek, Ralf Lehmann von der Buchhandlung Lehmann und Rudi Scherer, der die Kultur- und Generationsarbeit leitet, gekommen. Wittner eröffnete die Vorstellung damit, dass die Einstellung einer Stadtschreiberin auch ein klares Signal sei, dass Kunst und Kultur nicht vergessen sind.

Im Sinne des guterhaltenen Archivs der Stadt solle auch die jetzige Zeit schriftlich begleitet und festgehalten werden. Dafür sei Quitterer unter anderem zuständig. Die 38-Jährige war einen Tag zuvor mit dem Zug aus Berlin angereist und wird ab dem 1. Mai in Nördlingen wohnen. Ihren Aufgaben als Stadtschreiberin geht sie ab dem 18. April nach, vorerst virtuell und noch aus Berlin.

Mit jungen Nördlingern ins Gespräch kommen und sie für Literatur motivieren

Um mit Nördlingern ins Gespräch zu kommen, plant sie ein ähnliches Projekt wie ihre Kuchenaktion. Zukünftig soll es möglich sein, sich über die Internetseite der Stadt Nördlingen für ein Gespräch mit der Stadtschreiberin zu verabreden. Die Menschen sollen Quitterer dabei besondere Orte der Stadt zeigen. Besonders in dem Sinne, dass sie ihnen viel bedeuten. „Der Ort kann alles sein. Vom Daniel bis zur hinteren Ecke des eigenen Hofes“, sagt sie. Für solche Gespräche kann sich jeder melden. Ob bei einem Mittags-Lunch, einem Spaziergang, in der Pause oder anderswo – den Rahmen für das Gespräch sollen die Menschen wählen, die sich anmelden. Quitterer ist neugierig auf die vielen Geschichten, die sie erwarten.

Nicht nur von Erwachsenen, besonders von Jugendlichen erhofft sich die 38-Jährige Rückmeldung. Diese sollen in einer Schreibwerkstatt selbst Geschichten schreiben und damit einen Stadtrundgang aus ihrer Perspektive gestalten. Die gesammelten Texte sollen auf einem Stadtschreiber-Blog der Stadt Nördlingen veröffentlicht werden. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit wird sein, Kinder und Jugendliche zum Lesen zu motivieren und ihnen zu zeigen, wie wichtig Literatur ist. An den Schulen soll Quitterer von ihrem Beruf als Schriftstellerin erzählen. Wie sie dazu kam und was der Job bedeutet. All das möchte die Stadtschreiberin bis Mitte Juli, wenn sie Nördlingen wieder verlässt, schaffen.

Interessierte können sich für ein Gespräch mit der Stadtschreiberin unter der E-Mail stadtschreiberin@noerdlingen.de oder über Rudi Scherer unter Telefon 09081/84186 anmelden.

