Stadtteilliste will Pacht halbieren

Sofern Landwirte Blühflächen anlegen

Die Nördlinger Stadtteilliste will die Zahl der Blühflächen in der Feldflur erhöhen. Sie verweist in einer Pressemitteilung auf das Volksbegehren „Rettet die Bienen“, in dessen Folge die Artenvielfalt auf allen Ebenen erhöht werden solle. „Wir von der Stadtteilliste sind der Meinung, dass dies nur gelingen kann, wenn alle beteiligten Privatpersonen, die Kommunen und die Landwirtschaft ihren Beitrag dafür leisten. Deshalb stellen wir den Antrag, dass Landwirte, die auf gepachteten Flächen der Stadt Nördlingen oder der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Nördlingen Blühflächen, Honigpflanzen, Stilllegung oder Silphium (Durchwachsene Silphie) anbauen, im Anbaujahr auf Antrag 50 Prozent der zu leistenden Pachtzahlung erlassen wird.“ Für die Saatgutbeschaffung, Ansaat und Pflege der entsprechenden Flächen sei der Landwirt zuständig.

Die Stadtteilliste sieht eine „Win-Win-Situation“: Zum einen werde dem Landwirt der ökonomische Druck genommen, den maximalen Ertrag für die Deckung seiner Kosten zu erreichen. Zum zweiten entstünden der Stadt und der Stiftung keine Kosten für Ansaat und Pflege. Und: Es würden weitere Rückzugsflächen für Wildtiere aller Art geschaffen. (pm)

