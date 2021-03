08:00 Uhr

Städte-Partnerschaft führt der Oberbürgermeister aus Nördlingen digital

Oberbürgermeister David Wittner schließt sich mit den Vertretern der Nördlinger Partnerstädte online kurz. Per Videoanruf nach Kanada, Tschechien und Frankreich.

Normalerweise hätten bereits im vergangenen Jahr die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Nördlingen - Riom stattgefunden. Wann die französische Delegation in Nördlingen empfangen werden kann, ist pandemiebedingt weiterhin offen. Auch wenn das persönliche Kennenlernen noch warten muss, findet der Austausch mit den Partnerstädten dennoch statt und wird in diesen Zeiten ins Internet verlegt.

Bereits am 5. März konnte sich Oberbürgermeister David Wittner sich mit seinem kanadischen Kollegen Frank Scarpitti sowie Verwaltungsleiter Andy Taylor aus der rund 350.000 Einwohner zählenden Stadt Markham austauschen. Auch dort sind aktuell Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu verzeichnen. Beide Stadtoberhäupter teilen die Sorge um Folgen des Lockdowns für die Geschäfte vor Ort und betonten die Hoffnung, dass die Impfungen in Kanada und in Deutschland zeitnah an Fahrt gewinnen und dadurch eine gewisse Entspannung der Lage in beiden Ländern eintreten werde.

Kanadischer Bürgermeister freut sich aufs Stadtmauerfest Nördlingen 2022

Aktuell sei die Stadt Markham zudem mit der Organisation ihres 50-jährigen Jubiläums beschäftigt, so Bürgermeister Frank Scarpitti. Der Stadtverband Markham hatte sich 1972 zusammengeschlossen. Nördlingen soll in diese Feierlichkeiten eingebunden werden, schließlich bestehe die Partnerschaft zwischen Markham und Nördlingen in diesem Jahr bereits 20 Jahre.

Persönlich freue sich Bürgermeister Frank Scarpitti auch schon sehr auf den Besuch des Stadtmauerfests im kommenden Jahr, sagte Markhams Stadtoberhaupt. Auch Oberbürgermeister David Wittner freut sich darauf, den Kollegen 2022 in Nördlingen begrüßen zu dürfen, um sich persönlich auszutauschen und gegenseitige Erfahrungen teilen zu können. Impulse von der stark wachsenden kanadischen Stadt könnten beispielsweise für das anstehende Stadtentwicklungsprojekt Gartenstadt/Wohnpark-Ost in Nördlingen ausgehen.

Im Nachbarland Tschechien wurden bislang mehr als eine Million Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet, aktuell erlebt Tschechien eine schwere Welle der Pandemie. Entsprechend waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die jeweils aktuellen Schutzmaßnahmen vor Ort das wichtigste Thema bei der Videokonferenz mit Oberbürgermeister Miroslav Bánek aus der Partnerstadt Olomouc.

Partnerschaftsjubiläum mit Riom könnte auch digital stattfinden

Jüngst fand zudem eine Videokonferenz mit dem stellvertretenden Bürgermeister und Partnerschaftsbeauftragten Daniel Grenet aus dem französischen Riom statt. Es wurde dabei von beiden Seiten zum Ausdruck gebracht, wie wichtig beiden Städten die seit über 50 Jahren bestehende Städtepartnerschaft sei und dass sie weiterhin auch an einem Festakt zum Partnerschaftsjubiläum festhalten wollen. Notfalls könnte dieser auch digital stattfinden. Grundsätzlich gelte es, die bestehenden Aktivitäten zu vertiefen und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu entdecken. (pm)

