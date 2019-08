vor 24 Min.

Stapler brennt in Nördlingen

Atemschutzträger der Feuerwehr mussten am Sonntagfrüh einen Brand an einem Stapler löschen.

Freiwillige Feuerwehren aus Nördlingen und Baldingen rücken am Sonntagfrüh aus.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Baldingen und Nördlingen mussten am Sonntagfrüh zu einem Brand ausrücken. Wie die Polizei auf RN-Anfrage mitteilte, brannte gegen 6.30 Uhr ein Stapler in einem Betrieb in Nördlingen. Brandursache sei ein technischer Defekt an dem Fahrzeug gewesen, der Schaden betrug rund 4400 Euro. (RN)

