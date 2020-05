00:32 Uhr

Starkes Zeichen der Solidarität

Firma Gropper aus Bissingen spendet 2500 Atemschutzmasken

Als „starkes Zeichen einer starken Wirtschaft“ hat Landrat Leo Schrell die hohe Spendenbereitschaft unter den Unternehmen der freien Wirtschaft im Landkreis Dillingen zur Unterstützung des Krisenmanagements bei der Bewältigung der Corona-Pandemie bezeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung. So stelle die Beschaffung der dringend benötigten Schutzausstattung für die verschiedenen Bedarfsträger unverändert eine große Herausforderung dar, so Schrell. Umso mehr ist der Landrat für die Spenden, wie die der Molkerei Gropper in Bissingen, dankbar.

Bereits vor über zwei Wochen hatte Heinrich Gropper der Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landkreis Dillingen (FüGK) 2500 sogenannte FFP2-Masken zugesagt. „Die Masken sollen den Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, die sie am drängendsten benötigen“, betont Gropper. Er wolle einfach nur helfen und damit in der Krise ein Zeichen der Solidarität setzen, so Gropper. Das THW Dillingen hat die Masken kürzlich im Beisein von Heinrich Gropper übernommen. „Wir werden die Masken entsprechend der medizinischen Notwendigkeit bedarfsgerecht vorzugsweise unseren beiden Krankenhäusern, den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, den Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie den Altenheimen zur Verfügung stellen“, teilt der Landrat mit.

Neben der Spende an Atemschutzmasken hat die Molkerei Gropper um Ostern bereits den Krankenhäusern im Landkreis Dillingen für die Patientinnen und Patienten sowie die Belegschaft Milchprodukte bereitgestellt.

Landrat Leo Schrell dankt neben Gropper vor allem auch den Firmen Fisel Recycling und den Donau Stadtwerken Dillingen-Lauingen (DSDL) für die Bereitstellung von Desinfektionsmittel sowie der Gutmann Group und dem Malerfachbetrieb Ruck (beide Gundelfingen) für die Abgabe von FFP2-Masken. Der Firma Josef Gartner GmbH (Gundelfingen) dankt Schrell für die Spende von 150 Schutzanzügen und der BSH Hausgeräte GmbH (Giengen) für 1000 OP-Mundschutze. Von Bädern und Schulen im Landkreis erhielt die FüGK ebenfalls Schutzausstattung.

Als Zeichen der Wertschätzung wertet der Landrat zudem die Geld- und Sachspenden zahlreicher Privatpersonen. Besonders dankbar zeigt sich Schrell für das beispielgebende ehrenamtliche Engagement vieler Näherinnen und Näher im Landkreis. So erhielt der Landkreis bereits rund 4000 auf freiwilliger Basis hergestellte Mundnasenschutze, die u.a. an Physiotherapeuten, Hebammen und Zahnärzte abgegeben werden. (pm)

für die Beschaffung der Schutzausrüstung: Landratsamt Dillingen, Tel. 09071/51-494; E-Mail: katastrophenschutz@landratsamt.dillingen.de

