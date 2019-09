09:03 Uhr

Staus nach zwei Unfällen auf der Ortsumfahrung Nördlingens

Auf der B25 in Nördlingen hat sich am Montagmorgen ein Unfall ereignet. (Symbolbild)

Nach zwei Unfällen auf der B25 auf Höhe Nördlingens haben sich am Montagmorgen lange Staus gebildet. Zwei Personen wurde leicht verletzt.

Nördlingen Zu einem folgenschweren Unfall ist es am gestrigen Montag, kurz vor 7.30 Uhr, auf der Ostumfahrung von Nördlingen gekommen. Eine 19-Jährige war mit ihrem Pkw auf der B 25 von Aalen kommend in Richtung Donauwörth unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Oettingen bog die junge Dame nach links auf die B 466 ab. Dabei übersah sie das Auto eines entgegenkommenden 37-Jährigen, so der Bericht der Polizei. Die Fahrzeuge stießen direkt im Einmündungsbereich zusammen. Die 19-Jähriger erlitt einen Schock, der Mann diverse Prellungen. Die junge Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Vollbremsung einer 18-Jährigen

15 Minuten später kracht es erneut – im Bereich der Unfallstelle kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 20-Jähriger fuhr vom Kreisverkehr in der Nürnberger Straße auf die B 25. Er bog nach links in Richtung Donauwörth ein und hatte den Pkw einer 18-Jährigen auf der Vorfahrtsstraße offensichtlich nicht rechtzeitig erkannt. Nur durch eine Vollbremsung war es der 18-Jährigen möglich, einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein 24-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der jungen Frau auf, so die Polizei.

Der 24-Jährige blieb unverletzt, die 18-Jährige kam mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Eine Vollsperrung der Umgehung für circa eineinhalb Stunden führte zu Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau auf der B 466 in Richtung Oettingen, der sich erst nach Stunden langsam auflöste. Die Straßenmeisterei lenkte den Verkehr, so die Polizei.(pm)

