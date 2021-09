Hainsfarther Ortsteil soll mit Hackschnitzelheizung Nahwärme beziehen

Plus Den Bürgerinnen und Bürgern werden die Pläne für ein Nahwärmenetz im Ortsteil vorgestellt. Die Idee kommt vom dritten Bürgermeister.

Im Ortsteil Steinhart, Gemeinde Hainsfarth, hat am Samstagabend eine Bürgerversammlung stattgefunden. Bürgermeister Klaus Engelhardt präsentierte zunächst den Haushalt der Gemeinde und einen Jahresrückblick mit wichtigen Ereignissen. Die Gemeinde unterstützte zuletzt unterschiedliche Vereine mit Zuschüssen, damit diese finanziell durch die Corona-Krise kommen, darunter auch die Burgschützen Steinhart. Zudem wurde die evangelische Kirchengemeinde bezuschusst.