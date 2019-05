Steinharterin stellt im Naturhaus aus

Die renommierten Rosetti-Festtage beginnen in diesem Jahr am 19. Juni auf Schloss Harburg. Auf welche Konzerte sich die Besucher freuen können

Politik

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: Biogas-Branche gefährdet

Plus Der bayerische Wirtschaftsminister ist zu Gast in Nördlingen. Vor rund 500 Besuchern sagt er, dass sich die Landwirtschaft in einer „Sinnkrise“ befinde.