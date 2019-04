13:57 Uhr

Stiftungen: Nördlingens Kämmerer will auf Aktien setzen

Die Stadträte beraten über den Etat der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen. Mit deren Geld werden zahlreiche Einrichtungen und viele Bürger unterstützt.

Von Ronald Hummel

Der Haupt- und Finanzausschuss des Nördlinger Stadtrates hat dem Haushalt der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen für 2019 zugestimmt. Der Entwurf kann nun der Vollsitzung des Stadtrates vorgelegt werden. Der Verwaltungshaushalt schließt demnach mit 1,57 Millionen Euro (Vorjahr 1,606 Millionen Euro), der Vermögenshaushalt mit 1,476 Millionen Euro (Vorjahr 1,426 Millionen). Über das Zahlenwerk hinaus regte Stadtkämmerer Bernhard Kugler an, angesichts der wohl noch längeren Null-Zins-Phase die Anlage-Richtlinien für das Grundvermögen neu aufzustellen.

Abgesehen von einer noch breiteren Mischung der Anlagen hält er eine extrem lange Ausrichtung der Erträge auf 100 bis 200 Jahre für notwendig. Das mag langfristig klingen, doch wenn man bedenkt, dass die erste der Vereinigten Stiftungen seit 1327 Tag für Tag Bestand hat, sind solche Dimensionen nicht ungewöhnlich. Kugler will konkret auch auf Aktien mit moderatem Risiko setzen, was in den bisherigen Richtlinien untersagt ist.

Allgemein verwies er vor dem Ausschuss vor allem auf die Änderungen zum Vorjahr. So wird im Verwaltungshaushalt rein formell für das CaDW (Werk der Caritas und Diakonie), das Kleiderladen und Tafel betreibt, einerseits ein Mietzuschuss als Ausgabe und demgegenüber eine Mieteinnahme von 20000 Euro verbucht. Dem Bürgerheim fließt künftig ein jährlicher Zuschuss von 500 Euro für bedürftige Heimbewohner zu, der ihnen die Teilnahme an kostenpflichtigen Veranstaltungen ermöglichen soll.

Im Stiftungswald soll aufgrund allgemein großer anfallender Mengen von Schadholz und eines Preisverfalls auf dem Markt der Einschlag heuer reduziert und für heuer eine „schwarze Null“ angestrebt werden. Beim bebauten Grundbesitz ergibt sich ein Defizit von 90000 Euro, es beruht auf einem überdurchschnittlich hohen Gebäudeunterhalt unter anderem für das Reihl’sche Haus und die ehemalige Jugendherberge.

Alte Bürg mit wachsendem Defizit

Bei der Seelhaus-Stiftung werden sich laut Kugler heuer Mieteinnahmen und Kosten für Sanierungen und Abschreibungen in etwa die Waage halten. Die Alten Bürg wird seit 2009 in einem eigenen, transparenten Unterabschnitt aufgeführt; hier hält die Tendenz zu einem immer stärker wachsenden Defizit seit fünf Jahren an. Es wird heuer auf 84700 Euro ansteigen. Dies liegt unter anderem am Austausch der Kühltheke für 25000 Euro und Restkosten von 40000 Euro für die Drainage.

Vom Vermögenshaushalt sollen heuer an den Verwaltungshaushalt 98000 Euro zugeführt werden. Ansonsten ist der Vermögenshaushalt von nur einem Projekt geprägt, nämlich der anstehenden Sanierung der Spitalkirche. Nach aktueller Schätzung betragen die Gesamtkosten 2,75 Millionen Euro, wobei mit 1,82 Millionen an Zuschüssen zu rechnen sei. Um den Eigenanteil von 930000 Euro zu stemmen, sind Spendenaktionen nötig. Darüber hinaus schlägt der Kämmerer vor, zu prüfen, ob der Verwaltungshaushalt entlastet werden kann, indem beispielsweise die Finanzierung von Schulsozialarbeit auf die Stadt übertragen wird. Die Sanierung der Kirche ist voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen; die Endabrechnung werde sich wohl bis 2020 erstrecken. Der Schuldenstand beträgt laut Plan zum Jahresende 2019 116600 Euro, die jährliche Tilgung 37000 Euro. „Damit ist die Stiftung in drei Jahren schuldenfrei“, so Stadtkämmerer Kugler.

