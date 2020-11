17:19 Uhr

Stilles Gedenken am Volkstrauertag

Vertreter von Stadt und Verbänden legen Kränze am Kriegerbrunnen nieder. Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner beunruhigen die Angriffe im Ausland.

75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges lassen die Infektionsschutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus das gemeinsame Gedenken nicht zu. Oberbürgermeister David Wittner hält dennoch an der traditionellen Kranzniederlegung am Volkstrauertag fest – in diesem Fall in aller Stille.

„Der Frieden und die Demokratie brauchen das Erinnern an die Schatten der Geschichte, an das Leid, das Krieg und Gewalt verursachen. Der Volkstrauertag ist hierfür ganz wesentlich, denn er mahnt uns, dass Versöhnung, Verständigung und Frieden nicht selbstverständlich sind. Wir müssen aktiv dafür einstehen, dass sich diese Zeit nicht wiederholt,“ so Oberbürgermeister David Wittner. „Die jüngsten Anschläge in Wien und Frankreich erschüttern uns und führen uns eindringlich den Wert des Friedens vor Augen.“

Volkstrauertag in Nördlingen: Oberbürgermeister legt Kränze am Kriegerbrunnen nieder

Der Volkstrauertag zählt zu den staatlichen Gedenktagen und ist einer der stillen Tage – so ist an diesem Tag üblicherweise die Möglichkeit, auszugehen, stark reglementiert. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kamen viele dieser Regelungen heuer aber ohnehin nicht zum Tragen. Der Volkstrauertag gilt dem Gedenken an die Opfer der Kriege.

Gemeinsam mit Jan Markwitz, erster Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Nördlingen, legte er in stillem Gedenken die Kränze der Stadt Nördlingen und der Reservistenkameradschaft am Kriegerbrunnen nieder. Schon am frühen Vormittag hatte der erste Vorsitzende des Ortsverbandes Nördlingen des Sozialverbandes VdK, Hermann Häfele, mit Hauptamtsleiter Peter Schiele zum ehrenden Gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt Kränze an der Gedenkstätte für die Opfer der beiden Weltkriege auf dem Friedhof am Emmeramsberg, am Mahnmal zum Gedenken der Opfer von Krieg und Vertreibung sowie an der Gedenkstätte Bahnhof niedergelegt.

Auch in den Stadtteilen wurde mit Gedenkveranstaltungen im kleinen Kreis der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. (pm)

