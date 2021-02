11:55 Uhr

Stillstand auf dem Parkett: Nördlinger Tanzschulen bangen um Existenz

Plus Tanzen ohne Kontakt und nur online ist schwierig und nur schwer umsetzbar, schildern Rieser Tanzlehrer. Ohne Hilfe geht es für Nördlinger Unternehmen um die Existenz.

Es hallt, wenn Barbara Lins in die Kamera spricht. Kein Wunder, denn sonst ist niemand im Übungsraum zu sehen. Tanzunterricht ist in der aktuellen Lage unmöglich. Und das hat Folgen: Ruhig, aber bestimmt sagt Lins: „Der Tanzraum braucht Hilfe. Die Existenz hängt nicht nur an mir oder unseren Pädagogen, sondern an euch.“ Die Tanzpädagogin wendet sich in einer Videobotschaft an die Schülerinnen und Schüler ihrer Tanzschule. Sie brauche Unterstützung, ansonsten könne ihre Einrichtung nicht mehr lange bestehen. Lins ist nicht die einzige, der die Lage derzeit zu schaffen macht.

Auch im Tanzstudio von Gero Stolle herrscht derzeit Stillstand. „Ich lebe gerade von meinem Ersparten“, schildert er, sein Steuerberater habe ihm gesagt, dass er schlechte Chancen auf Corona-Hilfen habe. Während sich in vielen anderen Bereichen Dinge ins Digitale verlagern, sieht Gero Stolle beim Tanzen keine Nachfrage nach digitalen Angeboten: „Für ein Paar, das erst anfängt, Tanzen zu lernen, ist das schwer.“ Die Aussichten auf Tanzen vor Ort sind unklar. Zwar gebe es bereits jetzt Anfragen von Brautpaaren. Doch ohne eine Perspektive könne man ihnen nicht zusagen.

Die Tanzschule Stolle gibt es bereits seit 1972 in Nördlingen

Stolles Mutter hat die Tanzschule 1972 in Nördlingen zusammen mit einer Augsburger Firma gegründet. Damals habe es beim Tanzen in Nördlingen eine große Lücke gegeben, schildert Barbara Stolle. 1995 stieg Gero Stolle dann ein und übernahm die Schule. Im vergangenen Jahr hätte er sein 25-jähriges Bestehen gehabt, doch gefeiert werden konnte nicht.

Barbara Stolle erinnert sich noch gut an den März vergangenen Jahres. Die Planungen für den Abschlussball des Albrecht-Ernst-Gymnasiums waren abgeschlossen. Zwei Tage vor dem Termin wurde die Veranstaltung abgesagt. Auch die Tanzsaison war bereits ausgebucht. „Es war ein heftiges Jahr“, sagt sie. Die 85-Jährige hofft, dass der Ball nachgeholt werden kann.

"Die Lobby für Tanzschulen ist katastrophal"

Im Herbst hätte es noch ein paar einzelne Kurse für Schüler gegeben, mit festen Paaren, Lüften etc. Doch vier Wochen nach den Sommerferien hätten sie wieder zumachen müssen. Für viele sei die Lage schlimm, vor allem für Gastronomen und Künstler. Aber über die Tanzschulen spreche keiner.

Ähnlich sieht es Barbara Lins vom Nördlinger Tanzraum: „Die Lobby für Tanzschulen ist katastrophal.“ Zwar habe sie Ende Januar die Hilfen für November und Dezember bekommen, doch wie es damit in den kommenden Monaten weitergehe, sei unklar. Planen könne sie damit nicht und Mitgliedsbeiträge ziehe sie während des Lockdowns nicht ein.

Barbara Lins vom Tanzraum gibt teilweise auch Online-Unterricht. Doch das funktioniere nur bedingt, sagt sie. Bild: Svenja Schorer

Daher bittet sie ihre Schülerinnen und Schüler um Spenden, um die laufenden Kosten bezahlen zu können. Für mehr reiche es nicht, beispielsweise um ihre Mitarbeiterinnen zu bezahlen. Das führt aber erneut zu Problemen. „Wenn ich meine Mitarbeiterinnen nicht mehr als Ballettlehrerinnen bezahlen kann, müssen sie sich etwas anderes suchen. Wenn wir dann aber wieder aufmachen dürfen, stehen sie mir nicht mehr zur Verfügung.“

Tanzen hat auch pädagogischen Nutzen

Lins betont den pädagogischen Nutzen des Tanzens. Kinder arbeiteten daran, ihre Körperhaltung zu verbessern, lernten, ihre Körper zu beherrschen. Zudem würden die Tänzerinnen und Tänzer gemeinsam an Choreografien arbeiten. Dabei sei jeder wichtig, Kinder könnten sich selbst einbringen, lernten aber auch, Rücksicht zu nehmen. „Es ist spannend zu sehen, wie Kinder und Jugendliche schnell spüren, ob sie einander zu nah kommen“, sagt Lins. Diese Aspekte würden ihrer Meinung nach in keiner anderen Sportart so thematisiert.

Lins hat versucht, Online-Kurse anzubieten. Aber bei Kindern sei das sehr schwer umzusetzen, auch wenn es einige treue Mitglieder gebe, die dabei mitmachen. Zudem sei das Internet teilweise zu schlecht. Einen Hybridunterricht, bei dem eine Gruppe nur alle zwei Wochen in den Tanzraum vor Ort kommt, kann sie sich vorstellen. Lins hat Ende vergangenen Jahres eine Luftfilteranlage angeschafft.

Aber ihr sei klar, dass es beim Tanzen natürlich auch Luftverwirbelungen gebe, das mache die Situation nicht einfach. Aber ihr sei es lieber, man öffne etwas später als zu früh, um keine dritte Welle zu riskieren. Im Februar könne sie sich noch keinen Unterricht vorstellen. Trotz ihrer schwierigen Situation sagt sie: „Wir müssen das ernst nehmen.“

