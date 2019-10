vor 10 Min.

Stimmen-Hochkaräter mit Humor

Beim A-Cappella-Konzert präsentiert sich die Gruppe Cash’n’Go vielseitig und zum Blödeln aufgelegt. Der Erlös des Abends kommt Kindern zugute

Von Christina Zuber

Beim Benefizkonzert des Fördervereins Haus für Kinder Nördlingen haben die Organisatoren wieder auf eine A-Cappella-Band gesetzt. Die fünf Sänger (Thomas, Wayne, Julian, Steino und Schnorre) und Sängerin Christina von Cash’n’Go sind Teil von „Greg is back“, die in den vergangenen Jahren für volle Häuser gesorgt haben. Die Absplitterung zeigte, dass man auch mit sechs Stimmen hervorragend auf Instrumente verzichten kann, ohne dass der Zuhörer etwas vermisst.

Auf die Wirkung ihrer Stimmen können sich die Künstler verlassen. Schon beim Auftakt mit Peter Schillings „Major Tom“ fühlen sich alle Gäste im Stadtsaal Klösterle „völlig schwerelos“. Im Hintergrund ein „Ba-ba-ba“ und eine klare Stimme im Hauptgesang - das funktioniert von Anfang an. Der Klassiker „Don’t pay the ferryman“ von Chris de Burgh ist der Band quasi auf den Leib geschneidert. Als Zuhörer fragt man sich immer wieder, wo denn das Klangvolumen herkommt. Es sind tatsächlich „nur“ sechs Stimmen. Fast unglaublich. Ein Höhepunkt ist dann die Interpretation von Bohemian Rhapsody, ein ohnehin schwieriger Song. Cash’n’Go meistert den Klassiker und erntet viel Applaus.

Zwischen den Songs zeigen sich die Musiker frech und frotzelig, nehmen sich gegenseitig auf den Arm. „Jungspund“ Julian, der erst seit Kurzem in der Band ist, kriegt sein Fett genauso ab wie der Bühnen-Oldie Wayne. Römersitz- und Schnulli-Witze auf der einen Seite, Stützstrümpfe- und Altersheim-Sprüche auf der anderen Seite. Nötig hätte das Ensemble die Witze-Runden oberhalb und unterhalb der Gürtellinie zwar nicht, denn sie können sich auf die Wirkung ihrer Stimmen verlassen. Aber sie bringen das Publikum ordentlich in Wallung und kriegen doch immer wieder die Kurve. Über die Veräppelung von Edith Piaf lässt sich sicherlich streiten: Muss ein bärtiger Mann mit schlecht sitzender Perücke „Je ne regrette rien“ singen? Wem es nicht gefiel, der wurde nach der Pause mit einer auf oberbayerisch vorgetragenen Moritat zum Thema Raunächte entschädigt. Das war richtig gruselig. Es sind gerade die ruhigen Lieder, die überzeugen, aber auch volle Konzentration beim Publikum benötigen. „Say something“ von Christina Aguilera, vorgetragen von Christina und Wayne im Duett, ist unstrittig ein solcher Höhepunkt. Genauso wie Ed Sheeran’s „I see fire“, das besonders ab der Hälfte mit Christinas Führungsstimme überzeugt. „No roots“ ist dagegen rockiger, aber auch ein Knüller, wenn Cash’n’Go das Lied vorträgt.

Volle Kanne Klamauk ist ein als indisch angekündigter Song. Orientalischer Sing-Sang im Bollywood-Style bringt die Klösterle-Gäste zum Lachen und Mitklatschen. Beim Eurovision-Song-Contest-Medley, für das Arrangeur Wayne international ausgezeichnet wurde, zeigen die Sänger zum Schluss nochmal ihre Vielseitigkeit: von Conchita Wurst’s „Phoenix“ geht es in wilder Fahrt über „Dschingis Khan“ und italienische, spanische und serbische Einsprengsel zu den finnischen Hardrockern mit „Halleluja“. Fehlen darf das „Bisschen Frieden“ nicht, genauso wenig wie „Satellite“ von Lena. Die Choreografie passt, auf der Bühne ist immer was los. Rasant und fetzig verabschieden sich die Künstler.

Dr. Sabine Lippacher, Vorsitzende des Fördervereins, und Claudia Miehling, Einrichtungsleiterin Haus für Kinder, bedankten sich bei den Besuchern im gut gefüllten Klösterle-Saal. Der Erlös aus dem Abend werde ausschließlich den Krippen-, Kindergarten- und Hortkindern zu Gute kommen.

Themen folgen