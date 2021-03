17:37 Uhr

Stimmen der Kreisräte zur Impf-Affäre: „Wir sind hier nicht bei Gericht“

Plus Was die Vertreter der Kreistagsfraktionen zur Impfung von Landrat Stefan Rößle und seiner Stellvertreterin Claudia Marb (beide CSU) sagen.

Von Martina Bachmann

Viel Unterstützung erhielt Landrat Stefan Rößle bei der Kreisausschusssitzung von Vertretern der Fraktionen. Allen voran von seiner eigenen Partei, der CSU.

Fraktion CSU/AL/JB: Peter Schiele, der auch im Namen der AL/JB sprach, sagte, Rößle habe sich genauso wenig wie seine Stellvertreterin Claudia Marb aktiv vorgedrängelt. Seit 20 Jahren sei der Landrat im Amt, es liege Rößle fern, sich aus seiner Position heraus Vorteile zu erschleichen, betonte Schiele. Hätten Rößle und Marb sich nicht impfen lassen, dann hätte die Schlagzeile gelautet: „Landrat verweigert Impfung, Impfung weggeworfen“. Schiele äußerte zwar Verständnis, dass in der derzeitigen Situation Emotionen bahnbrechen – die Diskussion sei allerdings überzogen. Jetzt gehe es darum, zur Sacharbeit zurückzukehren.

Helmut Beyschlag: "Wir leben in einer Zeit enormer Empörungsbereitschaft"

Albert Riedelsheimer (Grüne/Frauen/Linke) meinte, er sei stolz, in einem Land zu leben, in dem es die Pressefreiheit gebe und in dem man Fragen stellen dürfe. Genau das hätten die Grünen auch getan: Fragen gestellt. Die müsse man nicht als persönlichen Angriff werten, so Riedelsheimer. „Wir sind hier nicht bei Gericht“, betonte der Grüne, allerdings seien viele „draußen“ enttäuscht – zumal wohl nicht einmal die Kanzlerin geimpft sei. Einen Rücktritt des Landrats, sagte Riedelsheimer, habe seine Fraktion nie gefordert: „Es geht nicht um etwas Persönliches. Das ist hier kein Kampf.“

Helmut Beyschlag, Fraktionsvorsitzender von PWG/ÖDP/FDP attestierte Rößle: „Sie haben keinen Fehler gemacht.“ Der Landrat habe das vollste Vertrauen der Fraktion. Und: Er habe viele Kontakte, sei Chef der Katastrophenbehörde, müsse an vorderster Front stehen. Beyschlag spielte darauf an, dass es Folgen habe, wenn solch eine Führungsperson ausfalle. Das ganze Thema sei „viel zu hoch aufgehängt“ worden: „Wir leben in einer Zeit enormer Empörungsbereitschaft.“ Beyschlag äußerte allerdings auch Verständnis für die Bürger, denn auf manche „vollmundige Ankündigung“ von Politikern folge kein Handeln.

Christoph Schmid: "Es ist nicht Ihre Privatsache, geimpft zu werden"

Christoph Schmid (SPD) meinte: Es sei nicht Rößles Privatsache, geimpft zu werden. Denn die Spritze habe der Landrat ja nicht als Privatperson sondern als Verwaltungsratsvorsitzender des gKU erhalten. Schmid bezeichnete es aus heutiger Sicht als Fehler, dass der Impfstoff am Donauwörther Krankenhaus an einem Tag verimpft worden sei – vor allem angesichts der Tatsache, dass er am 5. Januar verfiel. Da hätte man wohl besser einen größeren Puffer gelassen, so Schmid. Es gebe immer noch Menschen, die in der Priorisierungsliste hoch oben stünden – etwa weil sie ihre Angehörigen pflegen – die noch nicht geimpft seien.

„Zurück zur Sacharbeit“ lautete die Devise von Florian Riehl (FW). Im Landkreis habe man viele weitere Probleme. Mit Abstand könne man „schlau daherreden“. Er, so Riehl, wisse nicht, was er an Rößles Stelle gemacht hätte. Hätte man die zwei Impfdosen für den Landrat und dessen Stellvertreterin weggeworfen, dann hätte es in der Bevölkerung geheißen: Schaut, die da oben wollen sich nicht impfen lassen – dann machen wir da auch nicht mit.

Eine generelle Kritik am Impfen übte Andreas Becker (parteilos). Zudem sagte er, das Gesundheitssystem versage auf ganzer Ebene. Dem schloss Becker eine Schelte der Medien an.

