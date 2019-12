15:01 Uhr

Stimmungsvolles zur staaden Zeit mit Wolfgang Fiereck

Die „Bayerische Weihnacht“ mit dem Schauspieler sorgt für besinnliche und anrührende Momente im Nördlinger Stadtsaal.

Von Toni Kutscherauer

Hektisches Treiben in überfüllten Kaufhäusern und Fußgängerzonen, dazu allgegenwärtiges Weihnachtslieder-Gedudel aus zahllosen Lautsprechern – gerade in den Städten ist die Adventszeit, die eigentlich „staade Zeit“, von diesen leidigen Begleiterscheinungen geprägt. Einen besinnlichen und entschleunigenden Kontrapunkt dazu setzte die „Bayerische Weihnacht“, die den rund 300 Besuchern im Nördlinger Stadtsaal Klösterle präsentiert wurde.

Als Moderator und Geschichtenerzähler steht dabei mit Wolfgang Fierek ein bayerisches Original im Mittelpunkt. Der Schauspieler wurde in den 70er Jahren mit Klaus Lemke-Filmen („Amore“, „Arabische Nächte“) bekannt. Später war er in zahlreichen Serien zu sehen („Ein Bayer auf Rügen“) und hatte mit „Resi, i hol di mit mei’m Traktor ab“ als Schlagersänger einen Hit.

Bei der „Bayerischen Weihnacht“ im Klösterle wird Fierek im Wechselspiel von handverlesenen Künstlern begleitet. Das sind zum einen die „Tegernseer Alphornbläser“, die bereits 1960 gegründet wurden und in der aktuellen Besetzung regelmäßige Auftritte in Rundfunk und Fernsehen absolvieren. Die 5,50 Meter langen Alphörner des Trios gehören zu den längsten der Welt. Die Besucher im Klösterle sind vor allem von den Interpretationen von „Sierra Madre“ und dem heimeligen „Es wird scho glei’ dumpa“ angetan.

Lustiges und Nachdenkliches von Wolfang Fiereck

Für besinnliche Momente sorgt Wolfgang Fierek mit anrührenden Geschichten in altbayerischem Dialekt rund um das Weihnachtsfest. Die sind mal humorvoll, wie „Das gestohlene Christkind“, in dem der kleine Bepperl ein Versprechen an den kleinen Jesus einlöst, oder wie „Der Grashofer“, der dem Erzähler zu einem „Gratis-Christbaum“ verhilft. Doch auch viel Nachdenkliches ist dabei, wie die Flucht der heiligen Familie oder Erinnerungen an die eigene Kindheit in kargen Verhältnissen mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck und dem wilden Knecht Rupprecht.

Musikalische Glanzpunkte setzt die Münchnerin Gertrud Huber an Harfe und Zither. Ihr künstlerisches Wirken gilt vorwiegend der traditionellen bayerischen Volksmusik. Darüber hinaus hatte sie bereits internationale Auftritte und spielte sogar mit den New Yorker Philharmonikern zusammen. In Nördlingen präsentiert sie nicht nur gängige Weihnachtslieder wie „Leise rieselt der Schnee“ und „Oh du fröhliche“ auf der Zither oder „Still, still, still“ an der Harfe. Auch altertümliche Weisen, die nicht permanent in Endlosschleife zu hören sind, hat sie im Repertoire: „Maria durch ein’ Dornwald ging“, den „Moarhofer Marsch“ und sogar einen selbstkomponierten „Chicago Christmas Blues“.

Witzige und authentische Farbtupfer sind Wolfgang Fiereks Erzählungen aus seiner zweiten Heimat Arizona. Dabei erfahren die Besucher, dass 20 Liter selbstgemischter Glühwein selbst einer Truppe trinkfester Mexikaner ordentlich zusetzen können, oder wie indianischer Tauschhandel funktioniert: „Nicht immer mit dem Kopf denken, sondern auch mit dem Herzen.“

Abschluss und Höhepunkt des Abends im Nördlinger Klösterle ist das bekannteste aller Weihnachtslieder, bei dem das Publikum zum Mitsingen aufgefordert ist. Und auch wenn Wolfgang Fierek nicht jeden Ton trifft, sind es ergreifende Augenblicke, als „Stille Nacht“ andächtig aus dreihundert Kehlen durch das Klösterle tönt. Minutenlang applaudieren die Besucher den Künstlern für eine stimmungsvolle und berührende „Bayerische Weihnacht“ und werden von Fierek mit einem nachdenklichen Kurzgedicht und der Botschaft verabschiedet: „Vergesst’s ned, Bethlehem is’ überoi“.

