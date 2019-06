vor 36 Min.

Störenfried in Nördlingen: Schlemmen und feiern

Zahlreiche Besucher strömten am Wochenende in die Nördlinger Altstadt: Rund um die St.-Georgskirche fand das Streetfood-Festival „Störenfried“ der Fladen-Piraten statt.

Die Fladen-Piraten-Crew organisiert zum dritten Mal ein Streetfood-Festival in Nördlingen. Erstmals findet es auf dem Marktplatz statt. Was dort geboten war.

Von Peter Urban

Eines muss man der Crew der Fladen-Piraten unter ihrem „Käpt’n“ Marcel Kraft lassen: Wenn sie etwas anpacken, dann ziehen sie es durch. So auch bei der dritten Auflage des Nördlinger Streetfood-Festivals. Da stimmte alles: Idee, Konzept, Umsetzung und nicht zuletzt das Erscheinungsbild. Und sogar das Wetter spielte mit: Das erste laue Sommerwochenende der Saison gehörte den Piraten und dem Festival „Störenfried“.

„Uns liegt daran, den Leuten neben lecker Futter auch coole Mucke und damit jede Menge Spaß zu bieten“, sagte Kraft gleich zu Beginn am Samstag. Am Vormittag war er gefragt: Da ein kleines Problem, das sofort gelöst werden musste, da brauchte noch einer einen Stecker, da stand ein Fahrzeug im Weg, da beschwerte sich jemand überzu laute Musik. Der Käpt’n steckte das locker-lässig weg und schwärmte im Gespräch mit den RN von seiner Crew von mehr als 35 Leuten, die mit ihm zusammen das Programm und letztlich das Fest auf Kiel gesetzt haben. Ohne große Unterstützung der Stadt, „alles in Eigenregie mithilfe von Sponsoren“, sagte er.

16 Food-Trucks auf dem Nördlinger Marktplatz

16 Food-Trucks ließen an diesem Wochenende auf dem Nördlinger Marktplatz die Herzen des Publikums höher schlagen. Da gab es alles, was gerade im Trend ist: vom Wildschwein-Döner über Thai, Wraps, indisches Essen, Pulled Pork, Crêpes, Schokofrüchte, Spiralkartoffeln und zum Beispiel „Bayrisch Döna“ von „da Mezga“ aus Schrobenhausen. Die Trucks kamen aus dem gesamten süddeutschen Raum, doch auch um regionale Anbieter hatte sich Kraft bemüht: Es gab Kress-Kaffee, Gas-Limonade, süße Leckereien von Backkonzepte, Balkan-Spezialitäten vom Hubele und natürlich den Truck der Piraten selbst. Daneben fanden die Gäste eine Cocktail-Bar, eine gut bestückte Weinbar und Bier aus Wallerstein und Nördlingen. Einziges Manko beim tollen Angebot: Oft wurde Einweg-Plastikgeschirr eingesetzt.

Das leckere Essen schien die Gäste von der „coolen Mucke“ auf der großen Bühne etwas abzulenken. Dabei gab es tolle Bands zu sehen und zu hören: Von Irish-Folk, Italian Ska, Akustik-Acts und Hard-Rock konnte man quer durch die Musik-Weltmeere segeln. Spaß hatten die Besucher, Tausende waren gekommen und es herrschte bis in den späten Samstagabend eine tolle, entspannte Feierstimmung. Der Sonntagmorgen startete mit einem Weißwurstfrühstück mit der Blaskapelle Deiningen.

Als absolute Gewinner dürfen sich die Fladen-Piraten auf jeden Fall fühlen: tolles, Fest, klasse Ideen, schöne Atmosphäre.

Mehr Bilder vom "Störenfried" gibt es hier:

32 Bilder Streetfood-Festival in Nördlingen Bild: Szilvia Izsó

Themen Folgen