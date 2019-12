08:57 Uhr

Stoppschild überfahren

Autofahrerin im PKW eingeklemmt

Am 06.12.2019, um 21.40 Uhr fuhr eine 32-jährige Pkw-Fahrerin von Alerheim Richtung Staatsstraße 2221 und wollte dort nach links Richtung Fessenheim abbiegen. Währenddessen befuhr eine 47 jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw die Staatsstraße von Fessenheim kommend Richtung Möttingen. An der Kreuzung ist die Vorfahrt von Alerheim aus kommend durch ein Stopp-Schild geregelt. Die Unfallverursacherin fuhr, ohne anzuhalten in den Kreuzungsbreich ein und kollidierte mit dem Pkw der heranfahrenden Geschädigten. Die Unfallverursacherin wurde dabei im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Sie wurde mit dem Retungswagen schwer verletzt ins Nördlinger Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallgegnerin wurde leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand an beiden Autos Totalschaden in Höhe von 20000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (pm)

Themen folgen