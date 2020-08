vor 34 Min.

Straße von Nähermemmingen nach Utzmemmingen teils gesperrt

In Nähermemmingen wird an der Einmündung Egergasse durch eine Halbschranke und den Zusatz „Anlieger bis Baustelle frei“ auf die Sperrung hingewiesen.

Wegen geotechnischer Untersuchungen muss die Straße von Nähermemmingen nach Utzmemmingen in Höhe des Wochenendhausgebietes für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. In Nähermemmingen wird an der Einmündung Egergasse durch eine Halbschranke und den Zusatz „Anlieger bis Baustelle frei“ auf die Sperrung hingewiesen. Eine Umleitungswegstrecke bietet sich von Nähermemmingen nach Holheim und dann Utzmemmingen an. Gleichfalls gilt dies von Utzmemmingen über Holheim in den Stadtteil Nähermemmingen. Die Untersuchungen sollen spätestens Freitag, 28. August, beendet sein. Laut Stadt Nördlingen kann der Verkehr dann einspurig an der Stelle vorbeigeleitet werden. (pm)