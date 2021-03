vor 56 Min.

Straßenbau: Bürgerwunsch wird einbezogen

Verlauf des Gehwegs hatte für Diskussionen gesorgt

Nachdem in Hürnheim bereits unter anderem bei der Mehrzweckhalle und in der Straße Oberdorf der Kanal von einem Misch- auf ein Trennsystem umgestellt worden war, soll auch die Straße saniert werden. Laut Bürgermeisterin Petra Eisele soll das in zwei Bauabschnitten geschehen. Doch die Frage nach dem Gehweg hatte viele Einwohner bereits bei der Bürgerversammlung im vergangenen Jahr bewegt. Eisele sagt, dass einige Bürger sich die Pläne im Rathaus angesehen und Verbesserungsvorschläge eingebracht hätten. Ursprünglich sollte der Gehweg nur auf der Südseite der Straße verlaufen. Doch aufgrund der Anregungen wurde das Ingenieurbüro um weitere Pläne gebeten. „Bei Kirche, Feuerwehrhaus und Gemeinschaftshaus wird der Gehweg beidseitig bleiben. Im Oberdorf wird der Gehsteig auf der südlichen Seite verbaut, auf Höhe der Albuchstraße wird es dann einen Wechsel im Bereich Unterdorf auf die Nordseite geben“, schildert Eisele die neuen Pläne. Die Bürgermeisterin sagt, die Hürnheimer würden ihren Ort schließlich am Besten kennen.

Baubeginn ist etwa im April. Es werde zu Einschränkungen kommen, wie genau, sei noch nicht absehbar. Denn derzeit läuft noch die Ausschreibung. „Im März wissen wir dann hoffentlich Genaueres“, sagt Eisele. (jltr)