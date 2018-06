vor 46 Min.

Street-Food-Festival und Sommermarkt in Oettingen

Vom 30. Juni bis 1. Juli kulinarische und musikalische Höhepunkte in der Residenzstadt. Unter anderem Mitglieder der Ohrbooten auf der Bühne.

Street Food ist eine Spezialität, die typisch für ein bestimmtes Land oder eine Region ist. Die ersten Michelin Sterne sind bereits an Garküchen vergeben worden. Vor allem in Asien und Afrika ist Street-Food Teil der Kultur. Ein Trend, der sich auch in der Region fortsetzt. Die Feste in Nördlingen haben bereits Kultstatus, am Wochenende, vom 30. Juni bis zum 1. Juli, macht das musikalische und vor allem kulinarische Erlebnis in Oettingen am Schlossplatz Halt. Am Sonntag ist gleichzeitig verkaufsoffener Sonntag mit Fierantenmarkt und Flohmarkt.

Die Köche der vielzähligen Essenstände und Foodtrucks bieten genau das an, was sie am besten können, was ihm am meisten Spaß bereitet und wozu jeder einzelne vielleicht auch eine Geschichte erzählen kann. Kulinarische Gaumenfreuden aus verschiedensten Regionen und Ländern lassen den Schlossplatz in Oettingen zu einem internationalen Genussplatz werden. Direkt vor den Augen der Besucher bereiten die Profis frisch ihre Köstlichkeiten zu und verkaufen sie ganz unkompliziert auf die Hand.

Wo gefeiert wird, da darf laut Veranstalter „Lauschangriff“ Musik nicht fehlen. Auf der Open-Air-Bühne bieten treten die folgenden Künstler auf: Samstag, 30. Juni, 15 bis 17 Uhr: Salossi; von 20 bis 23.59 Uhr Flaming Moe. Am Sonntag spielt von 12 bis 13 Uhr ebenfalls Salossi, von 14.15 bis 15.45 Uhr Ben & Matze von den Ohrbooten und um 16.30 bis 18.00 Uhr erweisen sich Polkageist die Ehre.

Salossi singt mal politisch, mal lustig, mal nachdenklich. Seit mehr als 20 Jahren ist Salossi an der Seite von Klaus dem Geiger als Gitarrist und Geiger unterwegs. Nebenbei spielt(e) er in unzähligen anderen Folk- und Bluesbands diverse Instrumente. Die achtköpfige Band Flaming Moe machte es sich zur Aufgabe, nicht nur die jugendlichen, sondern auch die Generation 30 plus mit ihrer Musikauswahl anzusprechen und spezialisierte sich daher hauptsächlich auf Rockhits aus den 70er, 80er und 90er Jahren.

Ben und Matze von den Ohrbooten entwickelten eine einzigartige, perkussive Spielweise, die sie befähigt, Stile zu bedienen, wie sie wohl niemand einem akustischen Duo zutrauen würde. Hip Hop, Dancehall und Ska hauen sie den teils erstaunten Zuhörern lustvoll um die Ohren. Auf der Bühne singt Matze dazu den Bass, unterstützt von einem Octaver. Ist ja erlaubt!

Inspiriert von den Klängen des Balkans, Ska und dem guten alten Punkrock haben Polkageist ihren eigenen Sound gefunden. Wichtigstes Motto: Tanzen, Trinken, Schwitzen. Diese energiegeladene Tanzmusik wird geprägt von mitreißenden Trompeten- und Akkordeonmelodien, wuchtigem Schlagwerk, schnellen Geigenläufen, treibenden Gitarren und einem stampfenden Kontrabass. vmö/pm

