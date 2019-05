10:30 Uhr

Streit: Jugendliche schlagen Gleichaltrigen ins Gesicht

In einem Nördlinger Schnellrestaurant sind am Samstagabend vier Jugendliche aneinander geraten. Am Ende musste einer im Krankenhaus behandelt werden.

Vier Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren sind am Samstagabend in einem Nördlinger Schnellrestairant aneinander geraten. Der Streit verlagerte sich nach Angaben der Polizei ins Freie. Nach ersten Ermittlungen der Beamten hielten zwei der Jugendliche einen Dritten fest und der Vierte schlug dem Festgehaltenen mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser eine Platzwunde an der Augenbraue davontrug. Der Verletzte wurde ambulant im Krankenhaus Nördlingen behandelt. (pm)

Themen Folgen