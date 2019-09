vor 22 Min.

Streit in Amerdingen über Mülltonne: Mann schlägt Nachbarn mit Besen

Zwei Nachbarn haben sich am Dienstag in Amerdingen über eine Mülltonne gestritten. Einer der beiden schlug laut Polizeiangaben mit einem Besen auf seinen Nachbarn ein, dieser wurde im Krankenhaus behandelt.

Ein Streit unter Nachbarn ist am Dienstagmorgen in Amerdingen eskaliert. Nach Angaben der Polizei dauern die Streitigkeiten schon länger an, Auslöser sei diesmal laut den Beamten eine abgestellte Mülltonne gewesen.

Einer der beiden schlug daher mit einem Besen auf seinen Nachbarn ein. Mit diversen Prellungen musste der Geschädigte anschließend im Krankenhaus in Nördlingen behandelt werden. (pm)

