vor 27 Min.

Streit in Nördlinger Disco: 33-Jähriger mit Platzwunde

Zwei Männer geraten am frühen Morgen des Zweiten Weihnachtsfeiertages aneinander. Sie sind stark betrunken.

Zu einem handfesten Streit kam es am Morgen des Zweiten Weihnachtsfeiertages in einer Nördlinger Disco. Wie die Polizei berichtet, gerieten ein 31-Jähriger aus dem Nordries und ein 33-jähriger Nördlinger gegen 5 Uhr aneinander. Der Jüngere schlug den Älteren mit der Hand so stark, dass dieser eine Platzwunde erlitt. Sie wurde ambulant behandelt. Die Beteiligten waren stark alkoholisiert. Die Polizei ermittelt in dem Fall. (pm)

