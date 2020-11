vor 33 Min.

Streit nach Unfall auf Parkplatz in Fremdingen

In Fremdingen ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen.

Ein Kleintransporter soll ein Auto in Fremdingen gestreift haben, doch der Fahrer bestreitet dies. Die Polizei ermittelt.

Nach einem Unfall ist es am Donnerstag in Fremdingen zu einem Streit zwischen den Beteiligten gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Kleintransporter gegen 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes vorwärts aus einer Parklücke. Dabei soll der Fahrer mit dem Fahrzeugheck ein geparktes Auto gestreift haben. In diesem Auto saß der Fahrzeughalter, der die Streifkollision bemerkte. Der Fahrer des Kleintransporters bestritt anschließend, den Schaden verursacht zu haben, sodass die Polizei zur Unfallaufnahme hinzugezogen wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. RN

