09:23 Uhr

Streit statt Aussprache in Wassertrüdingen: Mann schlägt 41-Jährigen

Ein junger Mann wollte mit einem 41-Jährigen in Wassertrüdingen ein klärendes Gespräch führen. Nach Polizeiangaben entwickelte sich daraus ein Streit, der 22-Jährige schlug den anderen mit der Faust ins Gesicht.

Ein junger Mann hat am Dienstagabend in Wassertrüdingen einem 41-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Der 22-Jährige suchte den anderen in dessen Wohnung auf, der Jüngere wollte mit dem Mann nach Angaben der Polizei ein klärendes Gespräch führen.

Der Wohnungseigentümer forderte den ungebetenen Gast dann zum Verlassen seiner Wohnung auf, dem kam der junge Mann allerdings nicht nach. Der verbale Streit entgleiste. Im weiteren Verlauf soll der 22-Jährige den Älteren mit der Faust ins Gesicht und gegen den Oberkörper geschlagen haben. Der junge Mann wurde wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch angezeigt. (pm)

Themen Folgen