vor 44 Min.

Streit über Versorgung von Pferden in Ehingen am Ries endet handgreiflich

Ein Streit über die Unterbringung von Pferden is in Ehingen am Ries eskaliert.

Zwei Frauen in Ehingen am Ries geraten in einen Streit bei dem es um die Versorgung von Pferden geht. Eine der Frauen wird leicht verletzt.

Ein Streit wegen der Unterbringung beziehungsweise der Versorgung von Pferden ist in Ehingen am Ries eskaliert, wie die Polizei mitteilt. Zwei Frauen seien zunächst in einen verbalen Streit geraten, der aber schnell zu Handgreiflichkeiten geführt habe.

Eine der Frauen erlitt leichte Verletzungen an Händen und Füßen

Eine der Frauen habe die andere an den Haaren gepackt und diese zu Boden gezogen. Danach soll sie mit den Füßen zugetreten und die Kontrahentin mehrfach beleidigt haben, wie die Polizei mitteilt. Dabei erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen an den Händen und Füßen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung. (pm)

