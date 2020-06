10:22 Uhr

Streit zwischen Fußgänger und Radfahrer eskaliert in Nördlingen

Die Polizei in Nördlingen ist am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz ausgerückt.

Der 19-jährige Passant stellt den älteren Radfahrer zur Rede. Dieser reagiert ungehalten. Die Polizei sucht nun nach ihm.

In Nördlingen ist am Dienstagnachmittag ein Streit zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer eskaliert. Wie die Polizei berichtet, stellte der 19-jährige Fußgänger den Radfahrer gegen 15 Uhr in der Ulmer Straße zur Rede, da dieser ihn angeblich beinahe umgefahren hätte. Die Situation eskalierte laut den Ermittlern, da plötzlich der ältere Mann auf dem weißen Mountainbike anfing, den 19-Jährigen übel zu beleidigen, anzuspucken und mit beiden Händen in den Rücken zu stoßen. Anschließend entfernte sich der 60 bis 65 Jahre alte Mann. Er soll eine schwarze Sporthose, ein weißes T-Shirt sowie eine auffällige Brille mit dickem weißen Rahmen getragen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung zu setzen. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen