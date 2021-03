12.03.2021

Strengere Kontaktbeschränkungen ab Montag im Landkreis

Das Landratsamt Donau-Ries informiert, dass ab Montag wieder strengere Kontaktbeschränkungen im Landkreis gelten.

Über die aktuellen Entwicklung bezüglich der Corona-Beschränkungen informiert das Landratsamt Donau-Ries in einer Pressemitteilung. Denn wie in ganz Bayern steige auch der Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries weiter an. Der heutige Inzidenzwert laut RKI beträgt 39,6.

Damit gelten nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ab Montag wieder strengere Kontaktbeschränkungen, heißt es. Erlaubt seien demnach Treffen von bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten.

Ab Montag sollen weitere Schüler im Landkreis Donau-Ries an die Schulen kommen

Nachdem der maßgebliche Inzidenzwert aber weiterhin unter 50 liege, dürften ab Montag auch wieder die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in den Präsenz-, beziehungsweise wenn der Abstand vor Ort nicht eingehalten werden kann, Wechselunterricht übergehen, heißt es in der Mitteilung.

Dies gelte für die gesamte Woche (15. – 21. März). Sollte der Inzidenzwert von 50 konstant überschritten werden, würden ab Montag, 23. März auch an Schulen wieder strengere Beschränkungen gelten. In diesem Fall werde darauf zu gegebenem Zeitpunkt hingewiesen. Diese Vorgehensweise sieht die aktuelle Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vor. Landrat Stefan Rößle mahnt laut Mitteilung erneut zur Vorsicht, da weiterhin steigende Inzidenzwerte zu befürchten sind.

Informationen zu Covid-19 im Landkreis Donau-Ries

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liege, Stand 12. März, 8.30 Uhr, bei insgesamt 3697. Hiervon gelten 3458 Personen bereits wieder als genesen.

Die Anzahl der verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis Donau-Ries liege weiterhin bei 136. In der Folge gelten laut der Pressemitteilung momentan 103 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“.

Der heutige Inzidenzwert liegt laut RKI bei 39,6. 34 Personen seien nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet. (pm)

