Stück für Stück: Aufbau für die Donauries-Ausstellung

Ein Teleskoplader bringt die Kassen zu ihrem Platz an der Eisenbahnbrücke. Ab Montag können die Aussteller ihre Stände in den verschiedenen Hallen aufbauen. Für die Besucher öffnet die diesjährige Donauries-Ausstellung am Mittwoch die Türen.

Plus Magdalena Schmid und ihr Team bauen die Hallen für die Messe auf der Kaiserwiese in Nördlingen auf. Im Vergleich zu den Anfängen haben sich einige Dinge verändert.

Die Türen standen mitten auf der Kaiserwiese. Sie befanden sich in einem Metallgestell auf dem Kies – doppelte Glastüren, in der Mitte mit einem breiten Griff, eine für Halle D, eine für Halle B, wie auf einem Zettel zu lesen war. Mittlerweile werden die Türen wohl schon an den Eingängen der Hallen für die Donauries-Ausstellung eingebaut sein. Denn heute wollen die Aussteller loslegen: „Dann stehen hier am Montagmorgen 30 Firmen und wollen aufbauen“, sagt Magdalena Schmid. Sie ist die Seniorchefin der Firma Josef Werner Schmid, die für den Aufbau der Hallen zuständig ist. „Wir sind gut im Zeitplan“, sagt Schmid. Sie ist zuversichtlich, dass alles klappt. Als Erstes werde immer die Landkreishalle fertiggestellt, schildert Schmid. „Mit dem Ende des Stadtmauerfestes fangen wir mit dem Aufbau an.“

Die Kaiserwiese bezeichnet die Seniorchefin als ein „schönes Gelände“. Und die 67-Jährige verrät, warum die Hallen und Zelte so aufgebaut sind, wie sie eben auf dem Platz stehen: „Man hat die Hallen kreisförmig aufgebaut und sich da an der Form der Stadtmauer Nördlingens orientiert.“ Kassenhäuschen an ihrem Platz abgestellt Ende vergangener Woche wurden die letzten Hallen in der Mitte der Kaiserwiese errichtet. Ein grüner Teleskoplader zog an einem Stahlseil eine Metallkonstruktion hoch, ein Arbeiter dirigierte den Fahrer von einer Leiter aus so lange, bis das Teil des Gestells gerade stand. An diesem wurden dann Metallstreben befestigt. Stück für Stück sind so die Hallen auf der Kaiserwiese entstanden. Der Fahrer des grünen Fahrzeugs stellte auch die Kassenhäuschen mit den weiß-gelben Vorhängen an ihrem Platz vor der Eisenbahnbrücke ab. In der Landkreishalle sitzt Franz Mayer vom Kreisbauhof des Landratsamtes Donau-Ries. Er ist seit mehr als 30 Jahren beim Aufbau der Ausstellung dabei. „Messebau ist nie gleich, man muss immer etwas improvisieren. Der Plan, den man sich zeichnet, passt nicht oft“, sagt der Straßenwärter. Verändert hätten sich vor allem die Messestände, vier verschiedene Systeme habe er erlebt, sagt der 53-Jährige. Früher habe es noch Holzplatten gegeben, das Neueste seien bedruckte Stoffbahnen. Er klopft gegen eine zweigeteilte Luftaufnahme der Stadt Nördlingen. Früher hätte bei diesem Bild ein breiterer Pfeiler die Stadt geteilt, nun ist nur noch ein dünner heller Streifen zu sehen, der durch die Stadt geht. Zudem seien mittlerweile weniger Partnerstädte vertreten als früher. Rund ein Viertel des Jahres verbringt Mayer beim Auf- und Abbau von Messen. Doch auch Seniorchefin Schmid sagt: „Ich lebe für diesen Job.“ Sie erklärt, was sie meint: „Es macht diese Messe aus, dass der Großteil langjährige Aussteller sind. Man freut sich, wenn man sich trifft, kennt viele Besucher.“ Gespräche machen für sie so eine Messe aus, die Hemmschwelle von Interessierten, durch eine Ladentür zu gehen, falle bei einer Messe weg, man könne ungezwungen mit den Chefs vieler Betriebe ins Gespräch kommen. Das Prinzip gebe es schon seit mehr als tausend Jahren: „Früher waren das die Märkte, heute sind das die Verbraucherausstellungen“, sagt Schmid. Alle wichtigen Informationen zur Donauries-Ausstellung 2019 gibt es hier: Donauries-Ausstellung: Die Messe für den Landkreis

