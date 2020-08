Stundentakt auch am Wochenende auf der Bahnstrecke zwischen Donauwörth und Aalen?

Go-Ahead Bayern, hier am Hauptbahnhof in Nürnberg, will nach der Übernahme der für die Region wichtigen Strecke Donauwörth – Aalen zusätzliche Angebote für die Fahrgäste schaffen. Derzeit bereitet sich das Unternehmen auf die Übernahme im Dezember 2022 vor.

Bild: Manfred Segerer