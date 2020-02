vor 37 Min.

Sturm und Hochwasser hinterlassen Spuren im Ries

Bei Hohenaltheim ist ein Baum entwurzelt und sorgte für einen nächtlichen Feuerwehreinsatz. Vielerorts sind Flüsse über die Ufer getreten.

In den vergangenen Jahren kam das Winter-Hochwasser meist schon an Heiligdreikönig – dieses Jahr dauerte es bis Februar. Kräftiger Regen hat dazu geführt dass nicht nur die Eger, sondern auch die Wörnitz über die Ufer tritt. In unserem Bild zu sehen ist der Blick auf Lehmingen. Aber auch bei Baldingen oder Munningen gibt es das typische Winterhochwasser zu sehen.

Überflutete Felder bei Munningen. Bild: Josef Heckl

In der Nacht auf Montag kamen starke Windböen hinzu. Während die Oettinger und Nördlinger Feuerwehr keinen Einsatz verzeichnete, musste zwischen Hohenaltheim und Diemantstein ein Baum von der Straße entfernt werden.

Video: Philipp Wehrmann





Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen