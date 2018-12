vor 44 Min.

Sturm verwüstet den Ort Heuberg: War es ein Tornado?

Entwurzelte Bäume, abgedeckte Dächer - der kleine Ort Heuberg im nördlichen Donau-Ries-Kreis wurde von einem heftigen Sturm getroffen.

Es dauerte nur wenige Sekunden - dann war es still. Wenige Sekunden, in denen sich eine ganze Naturgewalt über dem kleinen Ort Heuberg entlud. Manche Anwohner sprechen von einem heftigen Wirbelsturm, andere wollen einen Tornado gesehen haben, der eine Schneise der Verwüstung durch das Dorf zog.

Ulrich Holzmann befand sich in seinem Haus, als der Sturm durch den Ort fegte. „Bis ich realisiert habe, was los ist, war es schon fast wieder vorbei“, sagt der Heuberger. In seinen Garten sei eine riesige, uralte Linde gekracht - und habe dabei zum Glück nur den Gartenzaun zerschmettert. „Als ich wegen dem Krach nach draußen geschaut habe, war bereits alles kaputt.“

Heuberg von Sturm verwüstet: Viele Häuser beschädigt

Ortssprecher Rudolf Oesterle schätzt, dass etwa jedes vierte Haus vom Sturm beschädigt wurde. Bei vielen Anwohnern seien die Dächer abgedeckt worden. Auch die Kirche im Ort ist betroffen. Sein Haus sei glücklicherweise verschont geblieben. Zeugen hätten ihm berichtet, dass eine „weiße Wand“ aus Richtung Süd-Westen her auf Heuberg zugekommen sei.

Der kleine Ort Heuberg im Landkreis Donau-Ries wurde von einem Sturm verwüstet. Bild: Rudolf Oesterle

Viele der Schäden hätten die Heuberger bereits eigenständig wieder behoben. So haben Landwirte die Straße von Ziegeln befreit und einige entwurzelte Bäume aus dem Weg geräumt. Es gebe jedoch noch einiges zu tun, sagt Ulrich Holzmann. „Wir werden sicherlich noch den nächsten Tag beschäftigt sein.“ Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Menschen durch den Sturm verletzt, sagt Ortssprecher Oesterle.

Heuberg: Keine Anwohner durch Sturm verletzt

Er geht davon aus, dass alle Familien in ihren Häusern übernachten können. Am schlimmsten hätte es die Scheunen erwischt, die Wohnhäuser hätten die Heuberger im Laufe des Abends provisorisch reparieren können. Doch auch Oesterle ist sich sicher: „Wir können hier heute auf keinen Fall mehr fertig werden.“ (lare/tiba)

