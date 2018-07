vor 33 Min.

Sturmgewehr-Bild an die Polizei gefaxt

Ein 52-jähriger Rieser hat die Polizeibeamten in Nördlingen wüst beschimpft und bedroht.

Von Ronald Hummel

Der Fall vor dem Nördlinger Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Gerhard Schamann strotzt vor Skurrilitäten: Ein 52-jähriger Rieser, der schon 13 Voreintragungen im Zentralregister nachweisen kann, bleibt mit seinem Spezialfahrzeug vor einem knappen Jahr nachts auf der Gegenfahrbahn einer Staatsstraße stehen und schläft ein. Er hat 2,8 Promille im Blut. Zwei Zeuginnen rufen die Polizei und beobachten, wie er danach weiterfährt.

Die Polizeistreife findet ihn im nächsten Ort, im Fahrzeug schlafend. Als die Beamten ihn mit Mühe wach bekommen, ist er unfreundlich und unkooperativ, muss auf der Polizeiinspektion Nördlingen für den Bluttest gefesselt werden. Er beleidigt die Beamten, doch richtig dick trägt er in den Tagen danach auf: Immer wieder ruft er bei der Polizeiinspektion an, schickt Faxe „mit wirrem Inhalt“, wie die Polizisten als Zeugen aussagen.

Es eskaliert, als er einen der beiden Streifenbeamten persönlich an den Apparat bekommt: Er beschimpft ihn als „Drecksack“ und „Ratte“, die „vernichtet“ werden müsse. Er sei Bundeswehrsoldat im Auslandseinsatz gewesen, droht: „Dein Arsch ist im Visier, trau dich nicht nach Hause.“ Dazu schickt er noch ein Fax mit einem Bundeswehr-Sturmgewehr. Der Beamte ist einiges gewöhnt, doch das meldet er seinen Vorgesetzten – sowohl das Polizeipräsidium als auch der Polizist selbst erstatten Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung. Es kommt zum Verfahren, doch zweimal erscheint der Angeklagte nicht zum Termin. Zum dritten Termin erscheint er – aus der Haftanstalt im Gefangenen-Transporter hergebracht, eskortiert von zwei uniformierten Beamten.

Vor Gericht ist ihm keine Ausrede zu weit hergeholt: Er habe den Beamten am Telefon gar nicht persönlich angesprochen und beleidigt, sondern nur zitiert, was über ihn im Internet stehe und was ihm jemand gemailt habe.

Und das Fax mit dem Sturmgewehr sei gar nicht ganz angekommen – er besitze nämlich ein Faxgerät, das zweiseitig faxt. Auf der verschollenen Rückseite habe sich eine Erläuterung befunden, dass Bürger, die gesetzeswidrig von Polizisten behelligt werden, bei der Bundeswehr Personenschutz anfordern können.

Dass der Angeklagte selbst Bundeswehrsoldat war, erweist sich als Unsinn wie alles andere. Der Staatsanwalt fordert eine Freiheitsstrafe von elf Monaten ohne Bewährung, vor allem angesichts des Strafregisters mit den 13 Eintragungen. Etliches davon ist einschlägig, sprich, es geht oft um Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung. Doch dem Richter fällt noch etwas an dieser Liste auf: Drei Bewährungsstrafen sind darauf verzeichnet und jedes Mal stand der Angeklagte die Bewährung durch. Grund genug für Richter Schamann, zwar wie vom Staatsanwalt gefordert eine Freiheitsstrafe von elf Monaten auszusprechen, diese aber zur Bewährung auszusetzen. „Ich sehe die Chance, dass sie auch diese Bewährung durchstehen“, sagt Schamann und verhängt eine Bewährungszeit von drei Jahren, in denen der Mann sich absolut nicht zu Schulden kommen darf.

In offener Bewährung wäre die Strafe wesentlich höher als normal und die elf Monate Gefängnis kämen noch hinzu. Als Auflage verhängt Schamann 100 Stunden gemeinnützige Arbeit und entzieht ihm für 15 Monate die Fahrerlaubnis für sein Sonderfahrzeug.

