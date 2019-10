09:40 Uhr

Suche: Unbekannte schlagen mehrere Personen in Nördlingen

Zwei Männer haben am Mittwochnachmittag innerhalb einer Stunde mehrere Personen in Nördlingen geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Männer haben am Mittwoch mehrere Personen geschlagen und verletzt. Das ist passiert: Ein 44-jähriger Arbeiter wurde am Nachmittag an der St. Georgskirche in Nördlingen massiv beleidigt, als er zwei Männer von der umzäunten Baustelle verwies. Eine weitere Person, ein 58-jähriger, wollte die beiden Täter zur Rede stellen und folgte ihnen.

Dabei kam es der Polizei zufolge zu einem Gerangel in dessen Verlauf der 58-Jährige geschlagen und getreten wurde. Er erlitt dabei wohl leichtere Verletzungen. Bei diesem Vorfall kam auch das Handy des Opfers abhanden.

Rund eine Stunde später schlugen die beiden Täter erneut zu. Zwei Flüchtlinge wurden von ihnen zunächst beleidigt. Anschließend wurden sie mit Faustschlägen traktiert. Eine weitere Person versuchte den beiden zu helfen, wurde aber auch mit den Fäusten attackiert. Alle Personen des zweiten Vorfalls wurden leicht verletzt.

Täterbeschreibung: Die Polizei Nördlingen sucht Zeugen

Die beiden bisher unbekannten Täter sind circa 25 Jahre alt, circa 170 cm beziehungsweise 180 cm groß und trugen schwarze Kleidung. Einer hatte dunkle kurze Haare, der andere war kahl. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Nördlingen. (pm)