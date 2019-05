00:34 Uhr

Sudetenstraße muss erneuert werden

Der Gemeinde Deiningen steht noch eine Sanierung bevor

Von Anja Ringel

Während die Baumaßnahmen an der Hauptstraße in Deiningen noch laufen, hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung bereits die nächsten Projekte besprochen. Bürgermeister Wilhelm Rehklau erklärte, dass die Sudetenstraße komplett saniert werden müsse. Der Grund: Da dort – wie in der Hauptstraße – der Kanal saniert sowie Versorgungsleitungen erneuert werden müssen, werde die Straße sehr stark beschädigt. Im Zuge der Straßenerneuerung solle der Gehweg auf mindestens 1,50 Meter ausgebaut werden, sagte der Bürgermeister. Beim Straßenbau habe die Regierung von Schwaben eine Förderung in Aussicht gestellt, erklärte Rehklau im Gespräch mit unserer Zeitung. In der Sitzung stellte das Ingenieurbüro Eckmeier und Geyer erste Planungen vor. Demnach würde eine Sanierung rund 250000 Euro kosten. Davon würden circa 50 Prozent bezuschusst werden.

Rehklau sagte, dass der Antrag für Fördermittel bis 1. September bei der Regierung von Schwaben vorliegen müsse. Die Sanierung der Sudetenstraße sei dann für März 2020 geplant. Während der Bauarbeiten müsse die Straße dann gesperrt werden. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass die Straße erneuert und ausgebaut wird.

