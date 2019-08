18:00 Uhr

"Summer in the City": Eine Mischung aus Sport und Party

Nachdem es morgens noch geregnet hatte, konnten die Besucher von „Summer in the City“ in Oettingen abends bei bestem Wetter in der Stadt feiern und tanzen.

„Summer in the City“ in Oettingen begeistert viele Besucher – es gibt jedoch auch Kritik. Nicht nur Läufer kommen in die Stadt, sondern auch viele Störche.

Von Peter Urban

Die Erleichterung war allen Beteiligten anzusehen. Hatte es morgens noch wie aus Eimern geschüttet, besserte sich das Wetter zusehends und abends war es dann vollends ohne eine Wolke am Himmel „Summer-in-the-City“-würdig. Entsprechend war der Publikumsandrang: Nicht nur die Bänke waren voll besetzt, als die Oettinger Stadtfest-Hausband „Saitenspinner“ um 19.30 Uhr mit ihrem Programm begann, sondern auch gleich die Tanzfläche.

Viele der Läufer, die am Stadtlauf teilgenommen hatten, bevorzugten tanzen statt auslaufen. Anneliese Zinke vom TSV Nördlingen, die für den Nördlinger Stadtlauf federführend ist, findet das Event in Oettingen genial: „Mir, uns allen vom Lauftreff, gefällt die Verbindung von Sport und Party ganz be-sonders gut. Und außerdem haben wir wie im letzten Jahr ein Brotzeit-Körble als stärkste Gruppe gewonnen.“

Unterschiedliche Meinungen zu "Summer in the City"

Auch Gemeinderat Manfred Thorwarth aus Ehingen am Ries kommt jedes Jahr zum Fest: „Ich habe so viel mit der Feuerwehr zu tun, da ist es für mich selbstverständlich, dass man das Engagement der Oettinger Kameraden unterstützt.“ Auch er würdigt die spezielle Atmosphäre des Festes, er findet die Konstante gut, die das Fest bietet: „Man weiß einfach, was man hat. Alles steht am gleichen Platz, es gibt die gleichen Leckereien, da freue ich mich jedes Mal darauf.“

Ganz anders empfindet es Georg aus Oettingen, der es „irgendwie öde“ findet, dass alljährlich dasselbe Programm abgespult wird. „Statt immer wieder „Saitenspinner“ könnte man musikalisch doch mal auch was für die Jüngeren bieten, jedenfalls was Moderneres, nicht immer diese Oldschool-Hits“. Die volle Tanzfläche und auch die überaus gut gelaunte Oettinger Storchen-schar scheinen dem zu widersprechen, die Vögel fliegen pausenlos über den Köpfen der Besucher und schauen dem Treiben von den Giebeln der Altstadthäuser zu.

Die Altstadt taucht in ein ganz besonderes Licht

Auch Karin aus Wemding genießt das Fest, sie ist erst zum zweiten Mal mit Mann und zwei Kindern da: „Uns gefällt das Ambiente, unsere Kinder können sich in der Hüpfburg austoben, wir beobachten die Störche und die Leute und können in Ruhe unser Bier genießen. Das Wetter passt auch, wir kommen nächstes Jahr sicher wieder.“

Inzwischen hat sich die Nacht über die Stadt gesenkt, was die Altstadt in ein ganz besonderes Licht taucht, der Besucherandrang wird eher noch größer, die Schlangen an den Bewirtungsständen noch länger. Der Stimmung tut das keinen Abbruch.

Der leise Ruf nach einer Weiterentwicklung der Veranstaltung – mehr Essens-, Getränke- oder Musikvielfalt – ist zwar hinter vorgehaltener Hand von mehreren Seiten zu hören. Der Erfolg der diesjährigen Veranstaltung zeichnet sich aber durch ihre friedlich-fröhliche Stimmung aus.

