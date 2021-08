TSV Nördlingen

18:38 Uhr

Der TSV Nördlingen erobert Platz zwei

Plus Fußball-Landesliga Südwest: Der TSV baut seine Serie auf sieben Spiele ohne Niederlage aus. Dennoch sieht Trainer Daniel Kerscher verbesserungsbedarf.

Von Klaus Jais

Sieben Spiele in Folge ist Fußball-Landesligist TSV 1861 Nördlingen jetzt ungeschlagen. Der hart umkämpfte 2:1-Sieg beim VfB Durach war der dritte Sieg in Folge und so ganz nebenbei haben die Rieser mit dem zweiten Tabellenplatz die beste Platzierung im bisherigen Saisonverlauf erreicht. Doch der Trainer ist noch nicht zufrieden.

