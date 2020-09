17:39 Uhr

TSV Nördlingen: Trotz zweier Ausfälle motiviert in den Fußball-Totopokal

Plus Am Mittwoch treffen der TSV Nördlingen und der TSV Schwaben Augsburg in der Totopokal-Quali aufeinander. Zwei Nördlinger fehlen verletzungsbedingt.

Von Klaus Jais

Am Mittwoch kommt es um 18.45 Uhr im Rieser Sportpark in der ersten Runde der Totopokal-Qualifikation zum Aufeinandertreffen der beiden Bayernligisten TSV Nördlingen und TSV Schwaben Augsburg. Der Sieger tritt am Samstag beim Ligenprimus FC Pipinsried an.

Wohl kaum ein anderer Verein in Südbayern hatte zuletzt eine derartige Wechseltätigkeit wie Schwaben Augsburg. Sieben Spieler und der Trainer Halil Altintop (zur U17 des FC Bayern München) haben den Verein verlassen und neu hinzugekommen sind sieben Spieler, der Trainer Janos Radoki und der Co-Trainer Roland Bahl. Die Neuzugänge kommen größtenteils aus der Regionalliga: Marco Zupur (TSV Rain), Torwart Kevin Schmidt, Benedikt Krug (beide FV Illertissen), Marco Greisel, Marcel Leib (beide FC Memmingen) und Nicola della Schiava ( FC Augsburg II). Neu ist außerdem Julian Löschner (FC Kaiserslautern II). Die Neuzugänge legen im Moment den Fokus auf Beruf oder Studium. „Für sie war es einfach nicht mehr so attraktiv, mehrmals die Woche wegen Regionalliga-Fußball nach Memmingen, Illertissen oder Rain zu pendeln“, erklärt Sebastian Schaller, der nun neben dem Sportlichen Leiter Jürgen Reitmeier das Sagen beim Bayernligisten hat.

TSV-Trainer Kerscher: Ein besonderes Spiel

Gleich im ersten Punktspiel am vergangenen Sonntag gewannen die Augsburger beim TSV Schwabmünchen 3:0. Im Ries der bekannteste Gästeakteur ist der Co-Trainer Roland Bahl, der aus Fremdingen stammt und mit TSV-Trainer Daniel Kerscher verschwägert ist: Die Schwester von Bahl ist Kerschers Schwiegermutter. Bahl ist kein Mann der lauten Töne. Das entspricht nicht dem Naturell des 58-jährigen. Eitelkeiten sind ihm fremd, deshalb verwundert es auch wenig, dass ein gestandener Fußball-Trainer wie er ohne Murren ins zweite Glied rückt. Er sagt: „Mir ist das ganz recht, wenn ich im Hintergrund bleibe. Janos ist ein absoluter Profi. Von ihm kann ich nur noch lernen.“ Allerdings muss man wissen, dass Bahl und Radoki schon seit vielen Jahren einen guten Draht zueinander haben. Als Bahl vor fast 20 Jahren die U23 des FC Augsburg trainierte, coachte Radoki die U17 des Vereins. Als Bahl zuletzt Trainer beim Bezirksligisten TSV Aindling war, gehörte auch Mark, der Sohn von Janos Radoki, zum Kader.

„Für mich ist es ein besonderes Spiel, da es mein erstes Pflichtspiel als Trainer der ersten Mannschaft ist. Und eben auch, weil es gegen Roland Bahl geht. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Während seiner Zeit bei Aindling und meiner Zeit bei der U23 haben wir uns oft ausgetauscht“, sagt TSV-Trainer Daniel Kerscher.

Ausfallen wird Jonas Halbmeyer, der am 1. Oktober am verletzten Knie operiert wird. Kerscher sagt: „Sein Ausfall wiegt schwer.“ Ebenso hat sich Johannes Rothgang am Montag im Abschlusstraining verletzt. Die Motivation sei dennoch groß. Die Spieler und das Trainerteam freuen sich, dass es endlich mit Pflichtspielen los geht.

