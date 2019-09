vor 27 Min.

TV-Sendung: Ninja Warrior startet mit Rieserin

Die 33-jährige Fabiola Hopp misst sich beim spektakulären Hindernisparcours im Fernsehen. Ein Prinzessin-Lillifee-Kostüm spielt eine besondere Rolle.

Von Verena Mörzl

Eine Rieserin ist in der vierten Staffel Ninja Warrior Germany zu sehen, ein Fernsehformat des Senders RTL, bei dem es um sportliche Höchstleistungen auf einem Hindernisparcours geht. Einige Rieser kennen die 33-Jährige vor allem aus dem Fitnessstudio Rieser Kraftwerk in Nördlingen, in dem sie Geschäftsführerin ist.

Ihrer Ex-Freundin hat Fabiola Hopp, zu der die meisten Fabi sagen, die Bewerbung in der Fernsehsendung zu verdanken. Sie hat in Eigenregie den Berwerbungsbogen ausgefüllt ein Bild an RTL geschickt, auf dem die Rieserin in einem Prinzessin-Lillifee-Kostüm eine Stemmübung an einer Langhantel ausführte – den sogenannten Overhead Snatch.

Ninja Warrior: Die Fans waren begeistert

Den Ninja-Warriors-Produzenten schien das zu gefallen, sie luden die Rieserin ein, die mit einem großen Fanaufgebot zur Aufzeichnung fuhren. Die Fans hielten sich mit ihrer Begeisterung dem Vernehmen nach nicht zurück.

Die Show beginnt am Freitag, 13. September, zur Prime-Time um 20.15 Uhr auf RTL. In der vierten Folge (4. Oktober) wird auch die 33-Jährige Studioleiterin aus Ederheim zu sehen sein, die sich mit Wandern, Crossfit und Krafttraining auf ihren großen Auftritt vorbereitet und hofft damit ihre Schwächen, wie die kleine Körpergröße, zu kompensieren. In der vierten Staffel von „Ninja Warrior Germany“ wird es eine „Last Woman Standing“ geben, die mit einer Siegprämie und einer Medaille belohnt wird.

Die Kandidaten von Ninja Warrior müssen viel Kraft beweisen

Bislang dominierten bei der Show vor allem die Männer. In der regulären Ausgabe von Ninja Warrior Germany starten derweil je 50 Teilnehmer pro Folge und alle haben nur eine Chance, sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Sie müssen verschiedene Hindernisse überspringen, sich entlang hangeln, hoch rennen und vor allem viel Kraft beweisen. Ob es in diesem Jahr wohl eine Frau aus dem Landkreis Donau-Ries sein wird, die am Ende die Wand bezwingt?

Themen Folgen