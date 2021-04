Täter gibt gestohlene Telefonkarten an Nördlinger Tankstelle zurück

Zwei Männer stehlen in einer Tankstelle in Nördlingen Telefonkarten. Kurze Zeit später bringt einer der Täter die Karten zurück.

Zwei junge Männer haben an einer Tankstelle in Nördlingen Telefonkarten gestohlen. Einer der beiden hat sie anschließend zurückgebracht. Nach Angaben der Polizei entwendeten zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren am Sonntagmittag in der Tankstelle an der Augsburger Straße zwei Telefonkarten im Wert von 20 Euro.

Polizei Nördlingen: Jugendliche erhalten Strafanzeige

Einer der Täter brachte die Karten kurze Zeit später zurück. Beide Jugendlichen wurden am gleichen Tag noch von einer Polizeistreife aufgegriffen. Sie erhalten eine Strafanzeige, auch wenn sie das Diebesgut letztlich zurückgebracht haben, so der Polizeibericht. (pm)

