vor 19 Min.

Täter schlagen und treten 17-Jährigen in der Nähe der Kaiserwiese ins Gesicht

Auf einem Parkplatz in der Nähe der Mess‘ griffen die Täter den jungen Mann an, auch als er bereits am Boden lag. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Nacht auf Samstag, kurz nach Mitternacht, ist es auf dem Parkplatz des Dänischen Bettenlagers in Nördlingen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Laut Polizei wartete ein 17-Jähriger auf dem Parkplatz auf das Eintreffen seiner Freunde. In dieser Zeit kam eine Gruppe von fünf Personen (drei männlich, zwei weiblich) auf den Geschädigten zu und pöbelte ihn an.

Aus dieser Gruppe heraus schlug ein gewisser „Daniele“ dem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Als der Geschädigte daraufhin zu Boden ging, wurde er von dem Täter mit dem Namen „Daniele“ sowie einem weiteren, namentlich nicht bekannten Täter, mit den Füßen ins Gesicht getreten. Der Geschädigte musste zur Behandlung ins Krankenhaus Nördlingen gebracht werden.

Eines der weiblichen Mitglieder der Gruppe soll Anna-Lena heißen, teilt die Polizei mit. Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. RN

