Tag der offenen Moschee in Nördlingen: Das macht den Gebetsraum so besonders

Am Tag der Offenen Moschee wurden Besuchern das Gotteshaus gezeigt. Im Gebetsraum der Moschee, der erst kürzlich renoviert wurde, sind am Boden sind Markierungen für den Corona-Abstand zu sehen.

Plus Der türkisch-islamische Kulturverein zeigt im Rahmen der Interkulturellen Wochen sein Gotteshaus. Inzwischen kommen viele Menschen, doch vor 15 Jahren war das noch anders.

Von Peter Urban

Ayhan Canli, der Vorsitzende des türkisch-islamischen Kulturvereins Nördlingen ist froh, dass er auf seine so zahlreichen und fleißigen Gemeindemitglieder zählen kann. Denn Jahr für Jahr werden die Besucher mehr, die den Tag der Offenen Moschee – den der Verein im Rahmen der Interkulturellen Wochen anbietet – nutzen, um sich ein Bild von der Nördlinger Moschee zu machen und sich über die Aktivitäten des Vereins informieren zu lassen. „Am Samstag habe ich mindestens sechs Stunden lang fast pausenlos Führungen durch unsere Moschee gehalten“, sagt Ayhan Canli.

Er verhehlt nicht, dass es ihm eine große Freude ist, so vielen Menschen aller Glaubensrichtungen „sein“ Gotteshaus zeigen zu können. Natürlich kommen viele Menschen zum inzwischen 16. Kultur- und Familienfest auch, um die Spezialitäten aus der türkischen Küche, die draußen vor der Tür unter weißen Zelten angeboten werden, zu probieren. „Wir haben inzwischen schon Stammgäste hier, die jedes Jahr kommen“, sagt Canli.

Vor 15 Jahren fand der erste Tag der offenen Tür in der Moschee statt

Angefangen hat die Aktion vor 15 Jahren, als der Verein zum ersten Mal einen solchen Tag veranstaltete: „Damals kamen zwei Frauen, das waren die einzigen Gäste. Aber schon damals haben wir uns über das Kennenlernen und den Dialog mit den Nördlinger und Rieser Mitbürgern gefreut“, sagt er.

131 Mitglieder hat der Kulturverein, doch circa 1400 Menschen gehören zum engeren Kreis der islamischen Gemeinde, Muslime aus aller Herren Länder. Man ist stolz auf das Multikulti-Publikum im Gotteshaus. Seit 1987 gibt es eine Moschee in Nördlingen, 1994 hat man mit dem Bau der „Fatih Camii Nördlingen“ begonnen und 1999 wurde der komplett mit Spenden eigenfinanzierte Bau fertig.

Bereitwillig öffnet Ayhan Canli alle Türen, zeigt von der Küche über die so genannte „Koranschule“, den großen Gebetsraum und auch den separaten Gebetsraum für Frauen bis hin zu den Sanitärräumen alles, was für den Betrieb einer Moschee in Deutschland wichtig ist.

Zwei Wohnungen gibt es zusätzlich in dem Haus, eine für den Hausmeister und eine für den Imam, der alle fünf Jahre wechselt. „Das ist so Tradition bei uns, damit die jeweiligen Gemeinden stets neue Impulse bekommen und nicht von einer Person unter Umständen dominiert oder indoktriniert werden können.“

Wie der große Gruppenraum in der Nördlinger Moschee genutzt wird

Anhand des großen Gruppenraumes, der Koranschule, erklärt Canli, was es damit auf sich hat: „Natürlich gibt es hier Koranlesungen, aber hauptsächlich finden hier Feste und Feiern statt, es gibt zum Beispiel auch Deutschunterricht, der Raum wird für die Jugend genutzt, es werden Tischtennisplatten und Kicker bereitgestellt, um die jungen Gemeindemitglieder bei der Stange zu halten.“

Er spricht von den gleichen Sorgen oder Problemen wie der Vorsitzende jedes beliebig anderen Vereines im Ries. Es geht um Zusammengehörigkeit und um Zusammenhalt, um den Dialog der Generationen. Seit 20 Jahren ist Ayran Canli schon im Vorstand, der aus sechs Mitgliedern besteht. Doch dieser Vorstand bestimmt beileibe nicht allein: „Wir haben einen Elternbeirat, wir haben einen Frauenrat, einen Jugend- und einen Seniorenrat, mit jeweils fünf Mitgliedern – und vor allem Mitgliederinnen. Sie alle bestimmen die Geschicke des Vereins mit, organisieren Feste, Ausflüge, Fußballturniere oder andere Sportveranstaltungen, steuern die Jugendarbeit und kümmern sich auch um Verteilung der Almosen an Bedürftige, die jeder gläubige Muslim verpflichtend abzugeben hat.

„Jedermann und jedefrau, gleich welcher Glaubensrichtung, ist herzlich eingeladen, unseren Verein, unsere Moschee kennenzulernen“, sagt Ayhan Canli zum Abschied, „nicht nur am Tag der Offenen Tür. Unser Haus steht immer offen.“

