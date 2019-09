vor 20 Min.

Tag der offenen Tür bei SPN in Nördlingen

Besucher erfahren, wo die Produkte der Schwaben Präzision eingesetzt werden.

Blauer Himmel und Sonnenschein ließen das weiße Firmengebäude der SPN Schwaben Präzision in Nördlingen passend zum 100-jährigen Jubiläum erstrahlen. Das Unternehmen, das sich bei der Entwicklung und Fertigung von Getrieben, Verzahnungselementen und Antriebssystemen weltweit einen Namen gemacht hat, öffnete am Sonntag bei einem „Tag der offenen Tür“ seine Pforten und ermöglichte Einblicke in die Bereiche Entwicklung, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb.

Tausende Besucher schlenderten durch das rund 9000 Quadratmeter große Areal. Eine Ausstellung in der Kantine zeigte den Besuchern die SPN-Geschichte. Wo stecken die Komponente von SPN eigentlich drin? Darüber konnten sich die Gäste in einem Ausstellungszelt informieren. Unser Foto zeigt eine SPN-Schraubspindel, die bei der Firma Kuka die Schraubarbeit übernimmt.Junge Leute konnten sich in der Ausbildungswerkstatt informieren. Die Kleinsten hatten beim Kinderschminken, in der Hüpfburg, am Kisten-Klettertower oder beim Malen und Basteln ihren Spaß. Im Festzelt unterhielt die Reimlinger Musikkapelle. (diha)

