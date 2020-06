vor 18 Min.

Taj Mahal in Nördlingen: „Unsere Gäste wollten, dass wir bleiben“

Plus Das indische Restaurant in Nördlingen ist froh über seine Stammgäste. Dabei ist es erst im Herbst vergangenen Jahres eröffnet worden.

Von Peter Urban

Seit dem vergangenen Oktober gibt es jetzt das indische Restaurant „Taj Mahal“ in Nördlingen. Schon in dieser kurzen Zeit hat sich das Team um das Inhaber-Ehepaar Sonia Loy und Jaspal Jaspal eine treue Fangemeinde aufgebaut. Diese war es nämlich, die unbedingt wollte, „dass wir in Nördlingen bleiben können“, wie Sonia Loy dankbar erzählt.

Zwei Wochen lang war das Lokal nach dem Lockdown geschlossen, „dann haben wir auf Wunsch unserer Gäste mit unserem Abhol-Service begonnen.“ Natürlich habe das die Verluste, wie bei allen anderen Nördlinger Gastronomen, nicht auffangen können, doch die Familie ist glücklich über den Zuspruch. Außerdem haben auch sie die staatliche Corona-Hilfe bekommen. „Wir sind froh, hier in Deutschland zu leben, in vielen anderen Ländern haben Restaurants wie das unsere keinerlei Unterstützung erfahren“, fügt Jaspal Jaspal hinzu.

„Bei uns macht der Familienzusammenhalt vieles wett, was in anderen Gaststätten wahrscheinlich viel schwieriger ist.“ Hätten Sie länger schließen und zum Beispiel ihren indischen Koch freistellen müssen, hätte der seine Arbeitserlaubnis verloren und sie wären ohne das Herz ihrer Küche da gestanden. Dann Ersatz zu bekommen, sei äußerst schwierig: „In Indien muss jeder Koch, der ins Ausland geht, eine spezielle Ausbildung nebst Prüfung absolvieren und selbst wenn er diese bestanden hat, dauert es Monate, bis er eine Arbeitserlaubnis für Deutschland erhält.“

Gewürze nach alten Familienrezepten

Authentische indische Küche ist selbstredend die Kernkompetenz des Taj Mahal. Man legt großen Wert auf Originalität, mischt einen großen Teil der Gewürze selbst nach zum Teil alten Familienrezepten, bezieht aber alles, was für ihre Art zu kochen möglich ist, von regionalen Produzenten aus der Umgebung. „Wir kochen alles frisch und darum müssen wir ein eingespieltes Team sein, um unsere Speisen schnell und in hoher Qualität an den Tisch zu bringen,“ sagt Sonia Loy.

Seit der zaghaften Lockerung der Vorschriften läuft der Betrieb langsam wieder an, doch vom Volumen her ist es nur knapp die Hälfte dessen, was vor Corona an Umsatz generiert werden konnte. „Die Gäste sind unsicher. Was ist erlaubt, mit wie vielen und wem darf ich am Tisch sitzen? Da ist ein großes Durcheinander an Vorschriften und dauernd ändert sich was.“ Deshalb kommen die meisten Gäste zu zweit und nicht, wie vor Corona, oft in Gruppen.

Auch mit den Datenschutz-Richtlinien gibt es ab und zu Unstimmigkeiten, nicht jeder will seine Daten ungefiltert preisgeben: „Doch wir müssen das verlangen, sonst machen wir uns strafbar. Für uns ist das ja auch nur Mehrarbeit“, meint Jaspal Jaspal. Auch mit Mundschutz und Handschuhen zu arbeiten ist für den Service ungewohnt, man vermisst die Mimik und den direkten Kontakt zu den Gästen. Aber es hilft nichts, die Sicherheit geht eben vor, man muss damit leben.

Alle Probleme sind vergessen, wenn die Gäste glücklich sind

Doch all den Unbill, den man in den vergangenen Wochen erlebt hat, sagt Sonja Loy „vergessen wir, wenn wir die Gäste mit unserer Arbeit glücklich machen können. Nördlingen ist eine so schöne Stadt, die Menschen haben eine gute Aura. Wir sind sehr froh, hierher gekommen zu sein.“

