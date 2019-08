09:20 Uhr

Tasche verhakt sich an Auto und Radlerin stürzt

Eine Radfahrerin ist in Nördlingen gestürzt, weil sich ihre Handtasche laut Polizei an einem Auto verhakte. Die Frau wurde im Krankenhaus behandelt.

Eine 43-Jährige ist am Sonntagabend in Nördlingen vom Fahrrad gestürzt. Als die Frau in der Straße Bei den Kornschrannen unterwegs war, verfing sich der Riemen ihrer Handtasche am Außenspiegel eines geparkten Autos und die Frau stürzte.

Die Radfahrerin zog sich beim Sturz mehrere Prellungen zu und kam mit dem Rettungswagen zur Versorgung ins Nördlinger Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von insgesamt 1000 Euro. (pm)

