vor 33 Min.

Teamarbeit für Oettingen

Plus Im Oettinger Rathaus arbeitet seit Januar Christine Stark als Innenstadtmanagerin. Mit welchen Projekten sie das Zentrum der Wörnitzstadt neu beleben will.

Von Lisa Gilz

Wie soll sich die Oettinger Innenstadt in Zukunft entwickeln? Mit der Frage beschäftigt sich seit Mitte Januar Christine Stark. Die 42-Jährige wurde als erste Innenstadtmanagerin für die Stadt Oettingen von Bürgermeister Thomas Heydecker eingestellt. Ihr großes Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit Bürgern und Gewerbe neuen Schwung in die Innenstadt zu bringen. Dafür zieht sie auch Studenten der Universität Würzburg zu Rate.

Gebürtig kommt Christine Stark aus Marktoffingen und ist dort mit drei Brüdern auf einem Bauernhof aufgewachsen. Heute wohnt sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Lehmingen. Als gelernte Erzieherin gründete sie vor sie vor acht Jahren ihre eigene Unternehmensberatung, um Firmen im Sozialbereich zu beraten. Ihre Arbeit als Innenstadtmanagerin ist eine Ergänzung dazu. Für Stark knüpfen die Berufe aneinander an. „Die Belange der Menschen und der Betriebe gleichermaßen zu verstehen, ist mir wichtig und jedes Mal herausfordernd und spannend“, erklärt Stark. Mit ihrer Erfahrung als Vermittler möchte die 42-Jährige als Bindeglied zwischen Stadt, Bürgern, Verbänden und Gewerbe funktionieren.

Zunächst einmal drei Schwerpunkte

Vorerst hat sie sich drei Schwerpunkte für ihre Arbeit gesetzt: die Leerstandssituation, Einzelhandel und wie die Innenstadt in Zukunft attraktiv bleibt. Dabei betont sie auch, dass es nicht ihr Ziel ist, alles umzukrempeln: „Oettingen ist eine sehr schöne Stadt, in der viel passiert, sowohl gewerblich, als auch auf sozialer Ebene. Meine Aufgabe wird es sein, daran anzuknüpfen und gleichzeitig immer den stetigen Wandel bewusst wahrzunehmen und darin zu agieren.“

Als „hemdsärmeliger“ Mensch möchte Stark mitten im Geschehen dabei sein und lieber Konzepte ausprobieren, als sie nur auf dem Papier zu sehen. „Geht nicht, gibt´s nicht“, sagt die gelernte Erzieherin. Sie müsse es erst einmal ausprobieren, bevor für sie ans Aufgeben überhaupt gedacht werden könne. Als Innenstadtmanagerin werde sie eigenständig arbeiten, aber gleichzeitig ginge es immer um das Team. Das sei für Stark grundlegend und sie appelliert an alle Oettinger, dass Anregungen und Ideen gerne von ihr gehört werden. „Am liebsten würde ich Workshops und Aktionen veranstalten, um mit den unterschiedlichsten Zielgruppen aus Oettingen vertiefend ins Gespräch zu kommen. Das ist leider durch Corona schwierig.“ Dennoch sei ihr das Netzwerken zwischen den Gruppierungen in der Innenstadt wichtig, weshalb sie trotz der erschwerten Situation das Gespräch mit Hausbesitzern, Geschäftsleuten und Zielgruppen suchen werde.

Unterstützung wird sie in Zukunft auch durch eine Gruppe von Studenten der Universität Würzburg bekommen. Die Studenten sollen Modelle zur Innenstadtentwicklung entwerfen. Allerdings sei die genaue Umsetzung noch nicht fix. Fürs Erste heiße es alles auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Zukunft der Stadt Oettingen sieht die Unternehmensberaterin mit einem optimistischen Blick. „Probleme und Schwierigkeiten können durch gemeinsames Arbeiten, Ideen und ein gegenseitiges Entgegenkommen gemeistert werden.“ Mit diesem Gedanken möchte Stark die treibende Kraft und der Motivator für kommende Projekte sein. Ihre Motivation reiche dabei für alle, erklärt sie. Und wenn Christine Stark selbst mal die Energie ausgehen sollte, dann regeneriert sie sich im Kreise ihrer Familie, durch gemeinsames Musizieren und Spaziergänge, um anschließend wieder alles geben zu können.

Themen folgen