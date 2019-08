vor 33 Min.

Telefonprobleme: Telekom repariert Kabel

Probleme in der Gemeinde sind allerdings noch nicht restlos beseitigt.

Die Telekom hat das Kabel, das die Telefonstörung in Deiningen ausgelöst hat, repariert. Das berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Allerdings gab es am Donnerstag dennoch Probleme bei einigen Firmen.

Mehrere Unternehmen in der Gemeinde konnten mindestens seit 12. August nicht telefonieren und organisierten Notlösungen (wir berichteten). So hatte die Firma Wagner, die im Fahrzeugbau tätig ist, nur dank ihres Internetanschlusses eine Telefonleitung zur Verfügung. Über eigens organisierte Handys und Prepaidkarten riefen die Mitarbeiter des Unternehmens anrufende Kunden zurück, um die Leitung freizuhalten.

Nachdem die Telekom die Störung lokalisiert hatte, wurde am Mittwoch in Deiningen die Jahnstraße aufgerissen. Das Telekommunikationsunternehmen teilte mit: „Im Bereich der Jahnstraße 5 wurde bei Bauarbeiten eines unserer Kabel beschädigt. Durch einsetzende Regenfälle ist dieses an dieser Stelle unbrauchbar geworden.“ Etwa 15 Meter Kabel seien ausgetauscht worden. Dennoch gab es am Donnerstag zunächst noch Probleme. Auf Nachfrage teilte die Telekom mit, dass die ISDN-Anschlüsse bei einigen Betrieben seit dem Ausfall defekt seien. Die Techniker der Firma würden sich um das Problem kümmern.

